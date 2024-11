Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Amerika hat gewählt, und das Ergebnis ist explosiv. Oder besser: die Ergebnisse. Denn noch steht das endgültige Resultat nicht fest, ob also der Republikaner Donald Trump oder die Demokratin Kamala Harris ab Januar im Weißen Haus sitzt. Aber einen deutlichen Trend, den gibt es. Bei aller Vorsicht, die man angesichts des komplizierten amerikanischen Wahlsystems walten lassen sollte, lässt sich sagen: Die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste US-Präsident wieder Trump heißt, ist ziemlich groß. Zwar ist die von den Republikanern erhoffte "rote Welle" ausgeblieben, also ein schnelles und überwältigend eindeutiges Votum der Wähler für ihren Kandidaten. Aber in wichtigen Bundesstaaten hat sich Trump durchgesetzt – unter anderem in Iowa, wo eine in den vergangenen Tagen viel zitierte Umfrage einen Überraschungssieg für Harris nahegelegt hatte. Was einmal mehr zeigt: Demoskopie ist oft nicht mehr als bloße Mutmaßung; nur Zahlen sprechen die Wahrheit.

Alle Augen starren nun auf die Swing States. Trump hat in North Carolina und Georgia gesiegt. Zwar führt Harris seit den frühen Morgenstunden deutscher Zeit in Michigan und Wisconsin, dort sind aber noch viele Stimmen auszuzählen. Und ohne einen Sieg im wohl wichtigsten Bundesstaat Pennsylvania wird sie voraussichtlich die Präsidentschaftswahl verlieren. Dort liegt Trump nach Auszählung von drei Vierteln der Stimmen überraschend deutlich vorn. Die "New York Times" sieht ihn mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 80 Prozent näher am Wahlsieg als Harris. Aber noch kann viel passieren, die Zahlen verändern sich minütlich. Unser Redaktionsteam in Washington, Berlin, Los Angeles, Melbourne und Siem Reap hält Sie auf t-online mit den neuesten Nachrichten, Beobachtungen und Zahlen auf dem Laufenden.

Sollte sich der Trend bestätigen und Donald Trump diese historische Wahl tatsächlich gewinnen, wäre es mehr als ein politisches Beben. Zumal sich auch im Senat und im Abgeordnetenhaus ein Triumph der Republikaner abzeichnet. Das würde bedeuten: Trump kann durchregieren und wäre kaum noch einer Kontrolle durch die Opposition ausgesetzt. Sowohl die USA als auch die internationale Politik würde dann eine unberechenbare Zeit erwarten – und das inmitten globaler Megakrisen.

Seit seiner ersten Amtszeit hat Trump sich weiter radikalisiert, und seine treuesten Anhänger haben es erst recht getan. Entscheidend für seinen Erfolg sind aber nicht nur die Schreihälse, Waffennarren und Spinner, die in deutschen Medien so gern mit einem Gruseln vorgezeigt werden. Trotz seiner Lügen, Beleidigungen und haltlosen Versprechungen konnte Trump auch zig Millionen ganz normale Bürger davon überzeugen, genau der Richtige für das mächtigste Amt der Welt zu sein. Viele dieser Menschen haben den Eindruck, unter Trumps erster Regierung sei es ihnen besser gegangen als unter Joe Biden. Dass die vergangenen Jahre stark von Krisen geprägt waren – vor allem der Inflation und der Wirtschaftsflaute nach der Pandemie und aufgrund der Kriege in der Ukraine und in Nahost – scheinen viele Menschen auszublenden.

Hinzu kommt bei vielen Amerikanern eine wachsende Unzufriedenheit mit dem politischen System und dessen konventionellen Vertretern. Es ist auch die Sehnsucht nach einem starken Mann, der mal richtig aufräumt, die Trump in vielen ländlichen Regionen so viele Anhänger beschert.

Amerika wählt also die Rache, so kann man das sehen. Die Rache am politischen Establishment in Washington, an illegalen Einwanderern, an der gesellschaftlichen Diversität, an der Inflation, an der horrenden Staatsverschuldung, an der wachsenden Abhängigkeit von China. Es ist ein sehr egoistischer Blick auf die Welt. "Falls Trump gewinnt, hat er die Wähler nicht durch einen einzelnen Programmpunkt, sondern durch sein Weltbild überzeugt: Es ist ein Denken, das von einem nationalistischen Egoismus geprägt ist, in dem es außerhalb der USA keine Freunde, sondern maximal Geschäftspartner gibt", schreibt unser Reporter David Schafbuch. "Trump hat den Amerikanern eine Politik verkauft, die sich angeblich nur um die Frage dreht: Was springt am Ende für die USA – also für alle Bürger des Landes – heraus? Seinen Wählern ist dabei nur nicht aufgefallen, dass die Frage im Kopf des 78-Jährigen eigentlich immer lautet: Was springt für mich dabei heraus? Das beweist, dass viele Amerikaner für seine falschen Versprechen bereit sind, die Demokratie ihres Landes aufs Spiel zu setzen."

Von dieser Seite des Atlantiks aus betrachtet ist das alarmierend. Umso wichtiger, dass Deutschland endlich wieder eine funktionierende Regierung bekommt, die unsere Interessen auch gegenüber diesem schrillen Amerika vertreten kann.

Showdown für die Chaos-Koalition

Mehrfach trafen sich in den vergangenen Tagen Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck in Zweier- und Dreierrunden, heute Abend folgt der Showdown: Zum ersten Mal seit Monaten tagt wieder der Koalitionsausschuss, dem neben den wichtigsten Mitgliedern der Ampelregierung auch die Partei- und Fraktionschefs angehören. Zu klären ist nichts Geringeres als die Frage, ob dieses heillos zerstrittene Bündnis sich noch einmal zusammenraufen will und kann – oder ob die aktuelle Zankerei über die Wirtschafts- und Haushaltspolitik das vorzeitige Ende des rot-grün-gelben Kabinetts markiert.

Von den Akteuren kommen bis zuletzt die gewohnt dissonanten Töne: Während der Kanzler eine Einigung weiterhin als möglich bezeichnet ("Ich bin ja noch auf dem Platz"), wirft SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem FDP-Finanzminister und Wirtschaftspapier-Autoren Lindner "Kindereien" vor. Und während der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck kompromisshalber anbietet, die nicht benötigten Fördermilliarden für den verschobenen Bau einer Computerchip-Fabrik in Magdeburg zur Haushaltskonsolidierung zu verwenden, kommen aus der FDP postwendend brüske Reaktionen: Von einer "Mogelpackung" spricht deren Haushaltsexperte Christoph Meyer.

Gäbe es da nicht noch ein paar weltpolitische Zusammenhänge wie die US-Wahlen und den Krieg in der Ukraine, die ein führungsloses Deutschland gerade überhaupt nicht erstrebenswert erscheinen lassen – man wünschte diesen Streithähnen wirklich einfach nur eine schnelle Scheidung.

Grafiken des Tages

Hier auf einen Blick, was die selbsternannte "Fortschrittskoalition" sich vorgenommen hatte – und was daraus geworden ist: