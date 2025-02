"Hat er gesagt!" – Bei einer Aussage von Merz triumphiert Scholz

Die Gäste

Moderator Jan Philipp Burgards fragte Olaf Scholz gleich zu Beginn, was passieren müsste, damit er Bundeskanzler bleibe. Scholz: "Die Leute müssen SPD wählen." Friedrich Merz hielt die Überzeugung dagegen, dass "in den nächsten vier Tagen kein Wunder mehr passieren" werden. Während Scholz einmal mehr Merz’ gemeinsame Bundestags-Abstimmung mit der AfD geißelte, stritt Merz einmal mehr ab, dass es sich um eine Zusammenarbeit gehandelt habe. Im Übrigen sei die Stärke der AfD das Ergebnis der Ampel-Politik. Scholz seinerseits schloss auf Nachfrage Koalitionen mit der Linkspartei oder dem BSW aus.

Für Belebung sollte ein Einspielfilm mit einem Bürgergeld-Empfänger sorgen, der unumwunden zugab, sich in seiner Erwerbslosigkeit eingerichtet zu haben und nicht arbeiten zu wollen. "Das findet meine entschiedene Ablehnung", kommentierte Olaf Scholz und forderte in solchen Fällen "harte Sanktionen". Allein schon der Begriff "Bürgergeld" klinge eben nach "bedingungslosem Grundeinkommen", kritisierte Friedrich Merz und warb für die Bezeichnung "Neue Grundsicherung".

Bürgergeld-Empfänger: Geförderte Jobs?

Was gegen die Rezession zu tun sei, wollte nun "Welt"-Chef Jan Philipp Burgard wissen. Hier warb der Kanzler für sein Konzept eines "Made in Germany"-Bonus, mit dem der Staat Unternehmen bei Investitionen in Maschinen oder Fahrzeuge zehn Prozent der Kosten abnehmen soll. Friedrich Merz dagegen plädierte für dauerhafte Steuersenkungen und Bürokratieabbau.

In dieser Phase erreichte der Schlagabtausch seine heftigste Phase, einmal schleuderte Scholz seinem Herausforderer sogar ein "Sie sind aber nicht so faktensicher" entgegen, was Merz mit einem Lächeln quittierte. Und als Scholz seiner SPD bescheinigte, sie könne mit Geld umgehen, stufte Merz das als "Kalauer für den Karneval" ein. Insgesamt aber herrschte der Eindruck vor, als dächte insbesondere der in Umfragen deutlich führende Unionskandidat schon daran, dass ihm nach der Wahl ja Koalitionsverhandlungen bevorstehen.