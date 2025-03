News folgen Artikel teilen

heute möchte ich mal kurz mit Ihnen innehalten. Denn in diesen schnelllebigen Tagen droht man ja, den Überblick zu verlieren. Drei Wochen ist es her, dass Deutschland gewählt hat. Drei Wochen, in denen Union und SPD im Schweinsgalopp erst sondiert, dann Koalitionsgespräche aufgenommen haben – in einer Woche sollen sie schon zu Ergebnissen führen. In dieser Zeit wurde um drei Grundgesetzänderungen gerungen, um Milliardenschulden für Verteidigung und die Modernisierung des Staates. Am Dienstag wird der bisherige Bundestag darüber abstimmen, am Freitag der Bundesrat. Auf den letzten Drücker ist es gelungen, die für eine Zweidrittelmehrheit notwendigen Stimmen der Grünen dafür zu gewinnen.

Warum dieses Tempo? Weil Donald Trumps Wahlsieg in den USA die Weltlage dramatisch verändert hat. Aber nicht nur deshalb. Denn was in den USA passiert – die Spaltung der Gesellschaft, die Frustration über einen Staat, in dem sich zu viele nicht mehr von den etablierten Parteien repräsentiert fühlen, das schwindende Vertrauen in die Reformfähigkeit der Verantwortlichen –, all das erleben wir auch in Deutschland.

Deswegen muss es jetzt schnell gehen. Denn die notwendigen Reformen werden nicht allein aus dem Haushalt zu stemmen sein. Gleichzeitig gibt es wie in den USA auch hier eine Kraft, die auf demokratischem Weg die Demokratie von innen heraus zerstören will. Doch obwohl das offensichtlich ist und so viele Mitglieder dieser Partei das auch offen zugeben, wählt jeder Fünfte in Gesamtdeutschland, mehr als jeder Dritte in Ostdeutschland, die AfD.

Warum? Meine Kollegen Carsten Janz und John Hufnagel sind auf der Suche nach Antworten ins Altenburger Land in Thüringen gefahren. 43,4 Prozent stimmten dort für die AfD. Drei Tage lang haben sie in der Kreisstadt Altenburg und Umgebung mit Menschen gesprochen, die die Partei gewählt haben, aber auch mit jenen, die sich deshalb sorgen. Herausgekommen ist ein spannender und erhellender Video-Bericht. Sie sollten sich unbedingt Zeit nehmen, ihn anzuschauen. Sie finden ihn hier.

Drei unbequeme Wahrheiten lassen sich daraus ableiten:

1. Der Frustration liegt ein wahrer Kern zugrunde.

Die drei Ampeljahre waren ein Konjunkturprogramm für die AfD. Unabhängig davon, wen sie gewählt haben, sind die meisten Menschen in Altenburg von der abgewählten Regierung enttäuscht. Der Dauerstreit überstrahlte Erfolge und legte die Regierung zunehmend lahm. Bei den Menschen kam an: Wir streiten lieber, als dass wir notwendige Reformen in der Wirtschafts- oder Migrationspolitik anpacken. Dadurch ist das Vertrauen geschwunden, dass die etablierten Parteien die Probleme des Landes lösen können. Das Scheitern der Ampel steht sinnbildlich dafür.

Darum ist es jetzt so wichtig, dass es schnell geht. Die wahrscheinliche schwarz-rote Koalition muss beweisen, dass sie geschlossen handeln kann, notwendige Reformen wirklich angeht und Probleme löst.

Doch das muss sie ehrlicher tun. Wenn Friedrich Merz sich im Wahlkampf hinstellt und leugnet, dass für Verteidigung und Infrastruktur neue Schulden notwendig seien, er aber schon wenige Tage nach der Wahl das Gegenteil behauptet, kostet das Glaubwürdigkeit. Macht der Kanzler in spe so weiter, wird auch er zum Wahlhelfer der AfD.

2. Gefühle dominieren.

Eine Passantin sagte unseren Reportern: "Wir werden immer die Unterschicht sein", ein anderer meinte: "Für Ostdeutschland ist kein Geld da." Und: "Es passiert hier nichts." Bei vielen herrscht offenbar eine Art Minderwertigkeitsgefühl vor, der Eindruck, abgehängt und "Opfer" zu sein, dominiert, wie Hendrik Läbe, der Bürgermeister von Altenburgs Nachbarort Nobitz, sagt. Beides sind offensichtlich auch unaufgearbeitete Folgen der Wiedervereinigung, bei der wahrlich nicht alles gut verlief.

Dass dies aber mehr gefühlte Wahrheiten denn objektive sind, belegen nicht nur die Millionensummen, die auch ins Altenburger Land geflossen sind. Auch wirtschaftlich, im Arbeitsmarkt und bei der Lebensqualität hat das Altenburger Land in einem bundesweiten Dynamikvergleich des Instituts der deutschen Wirtschaft Consult den größten Sprung nach vorn gemacht: Von 400 Regionen landete es bundesweit auf Platz 116, bei der Lebensqualität sogar auf Platz 40. Eine Altenburger Rentnerin formulierte es so: "Es geht ja niemandem, wenn man ehrlich ist, so schlecht."

Wobei das nicht heißen soll, dass es keine Probleme gibt. Viele Junge ziehen weg, die Bevölkerung überaltert, es fehlen Fachkräfte, das Leben ist zunehmend teuer geworden. Nur rechtfertigt das nicht den Eindruck, die "Unterschicht der Republik" zu sein. Offenbar gibt es gerade im Osten starke Ängste vor Verlust. Auch das ist verständlich vor dem Hintergrund des Systemsturzes vor 36 Jahren. Niemand bedient diese Ängste so gut wie die AfD. Auch die Angst vor Migranten. Dabei leben im Altenburger Land gerade einmal 374 Geflüchtete auf fast 90.000 Einwohner.

Den gefühlten Wahrheiten muss deshalb viel konsequenter begegnet werden, auch von uns Medien: mit Zahlen und Beispielen, die zeigen, was gut läuft. Und mit einer Politik, die Ängste ernst nimmt und tatsächliche Probleme nicht ignoriert, sondern löst. Gefragt ist da jeder – nicht nur die Politik.

3. Die AfD wird unterschätzt.

Viele Menschen in Altenburg sagten unseren Reportern: "Lasst die AfD doch einfach mal machen und zeigen, ob sie es kann." Die Brandmauer müsse weg, der demokratische Wille werde ignoriert, wenn die Schwarzen mit den Blauen nicht wenigstens sprächen. Doch ist das so?