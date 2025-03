Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

VW, BMW, Mercedes: Alle großen deutschen Autobauer haben derzeit Schwierigkeiten. Vor allem E-Autos verkaufen sich schlechter als geplant. Doch das allein ist nicht das Problem.

Die Stimmung bei den großen deutschen Automobilkonzernen ist derzeit verhalten, geprägt von angestrengter Zuversicht. Verdenken kann es ihnen niemand. Gleich mehrere Marken melden dieser Tage Gewinneinbrüche um die 30 Prozent.

Was bei der Vorstellung der Jahresergebnisse deutlich wird: Aktuell kämpft die gesamte Branche. Sie kämpft mit Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt, der Zurückhaltung europäischer Kunden beim Kauf von E-Autos und den eigenen Strategieentscheidungen früherer Jahre.

Bei der ein oder anderen Marke führt das dazu, dass Entscheidungen wieder zurückgedreht werden. Autoexperte Christoph Stürmer befürchtet, dass die Autobauer damit in eine Falle tappen. "Die deutschen Autokonzerne haben den Ernst der Lage offenbar immer noch nicht begriffen", sagt er im Gespräch mit t-online. "Statt verdruckst über niedrigere Gewinne zu sprechen, sollten sie sich viel mehr Gedanken über deutlich höhere Investitionen machen." Doch die Konzerne sind damit derzeit zurückhaltend.

Volkswagen senkt Investitionsbudget

Nach einem turbulenten Jahr verzeichnete der Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen einen Gewinn von 19 Milliarden Euro. Das sind 15,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Noch deutlicher zeigte sich das am Ergebnis nach Steuern, dieses lag für 2024 mit 12,4 Milliarden Euro sogar 30,4 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Insgesamt lieferte das Unternehmen 2,3 Prozent weniger Autos aus als im Vorjahr. Mehr zu den Zahlen lesen Sie hier.

Der Konzern will künftig umfassend sparen. Neben Stellenstreichungen soll auch das Investitionsbudget heruntergeschraubt werden. Von 2025 bis 2029 sollen insgesamt nur noch rund 165 Milliarden Euro in neue Anlagen, Technik und Software fließen. Von 2024 bis 2028 waren zuvor 180 Milliarden Euro geplant gewesen.

Genau darin sieht Experte Stürmer das Problem: "Elektromobilität erfordert eine völlig neue Art, Autos zu entwickeln. Da müssen die Konzerne voll reingehen. Was wir aktuell sehen, ist eine Fortsetzung der alten Strukturen." Doch ein entsprechend mutiges Vorangehen kostet Zeit und Geld, beides ist den Aktionären in der aktuell angespannten Lage nur schwer zu vermitteln.

Zumal der E-Autoabsatz in Deutschland deutlich langsamer wächst als erwartet. Viele Kunden sind weiter skeptisch, was die Reichweite und das Ladenetz angeht. Aber auch die tendenziell höheren Preise im Vergleich zu Verbrennermodellen schrecken ab. In Summe führt das dazu, dass der E-Auto-Anteil in Deutschland aktuell bei 3,3 Prozent liegt. Bei den Neuzulassungen im Jahr 2024 machten E-Autos 13,4 Prozent aus.

Tatsächlich will VW deswegen künftig auch weiter auf Verbrenner setzen. Besonders deutlich machte Konzernchef Oliver Blume das bei Porsche. Die Marke gehört zum Konzern und wird ebenfalls von ihm geführt. Das Heikle an dieser Nebeneinander-her-Strategie ist die Doppelbelastung in Entwicklung und Produktion.

BMW will mit "Neuer Klasse" durchstarten

Auch der Münchner Autohersteller BMW verzeichnete im Jahr 2024 deutliche Gewinneinbußen. Nach Steuern verdiente der Konzern 7,7 Milliarden Euro, das sind 37 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Auch beim Umsatz gab es einen deutlichen Dämpfer: 142 Milliarden Euro sind ein Minus von 8,4 Prozent. Mehr zu den Zahlen lesen Sie hier.