Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Einst trat er für den Frieden ein. Doch als Russland in die Ukraine einmarschierte, meldete sich Maksym Butkevych sogleich zum Militärdienst. Dann kam er in russische Kriegsgefangenschaft. Im Interview berichtet er über seine Erlebnisse.

Ein Kamerad lockte ihn in den Hinterhalt. Maksym Butkevych führte im Juni 2022 einen Zug des Berlingo-Bataillons der ukrainischen Armee im Gebiet Luhansk an. Die Männer sollten russische Truppenbewegungen auskundschaften und bemerkten bald, dass sie eingekreist wurden. Dann brach der Funkkontakt zum Kommando ab.

Loading...

Als das Funkgerät plötzlich wieder zum Leben erwachte, meldete sich ein Soldat einer benachbarten ukrainischen Einheit. Sie sollten seinen Anweisungen folgen, um der Einkreisung durch die Russen zu entkommen. Was Butkevych und seine Männer nicht wussten: Der scheinbare Verbündete war eine Nacht zuvor selbst in russische Gefangenschaft geraten – wohin er auch seine Kameraden auf Geheiß der Russen führte.

Was darauf folgte, waren rund zwei Jahre und vier Monate in russischer Kriegsgefangenschaft. In dieser Zeit wurde er in Russland zudem zu 13 Jahren Straflager wegen angeblicher Kriegsverbrechen verurteilt. Im Oktober 2024 kam Butkevych aber im Rahmen eines Gefangenenaustauschs frei. t-online trifft ihn bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Der Menschenrechtsaktivist, Journalist und ehemalige Soldat berichtet im Interview von seinen Erlebnissen in der Gefangenschaft.

t-online: Herr Butkevych, vor weniger als fünf Monaten waren Sie noch in russischer Kriegsgefangenschaft. Nun sitzen Sie in Berlin, in Freiheit, und geben ein Interview. Hätten Sie das für möglich gehalten?

Maksym Butkevych: Hätte man mir das vor fünf Monaten gesagt, hätte ich es vielleicht für möglich gehalten, aber kaum geglaubt. Es ist überwältigend. Noch immer gibt es Momente, in denen ich daran zweifle, dass meine Freiheit Realität ist. Ich denke dann für einen Sekundenbruchteil, dass alles um mich herum nur eingebildet ist, dass ich eigentlich noch in Gefangenschaft bin. Im selben Moment merke ich aber, dass es die Realität ist und ich meine Freiheit buchstäblich anfassen kann. Dann bin ich sehr glücklich.

Woher nehmen Sie die Kraft, um nach so kurzer Zeit bereits in verschiedenen Städten Europas über ihre Erfahrungen zu erzählen?

Es ist vor allem die Erkenntnis, dass ich wieder meine eigenen Entscheidungen fällen kann. Außerdem treffe ich viele Menschen: Manche von ihnen haben viel für meine Freilassung getan, andere geben mir aufmunternde Worte mit auf den Weg. Das gibt mir viel Kraft, dafür bin ich dankbar.

(Quelle: Simon Cleven) Zur Person Maksym Butkevych (geb. 1977) war vor dem russischen Angriffskrieg ein ukrainischer Menschenrechtsaktivist und Journalist. Zu Beginn der russischen Vollinvasion am 24. Februar 2022 meldete er sich freiwillig zum Militär. Zunächst nahm er an der Verteidigung Kiews teil, wurde dann später in die Ostukraine geschickt. Im Juni 2022 kam er dort in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er am 18. Oktober 2024 durch einen Gefangenenaustausch freikam. Seitdem ist er wieder als Aktivist aktiv und berichtet über seine Erfahrungen in der Kriegsgefangenschaft.

Insgesamt verbrachten Sie mehr als zwei Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Wie ist es Ihnen in dieser Zeit ergangen?

Ich habe in diesen zwei Jahren und gut vier Monaten verschiedene Stadien erlebt, was die Haftbedingungen und Behandlung durch das Gefängnispersonal angeht. Die ersten sechs Monate waren die schlimmsten: In dieser Zeit gab es die meisten Verhöre. Manche davon waren sehr hart und mit roher Gewalt verbunden. Andere Verhöre waren leichter, weil ich "nur" getreten und geschlagen wurde. Wieder andere der Befragungen basierten auf psychischer Gewalt. Dabei ging es vor allem darum, die Moral der Kriegsgefangenen zu brechen.

Wie waren die Bedingungen in der Gefangenschaft?

In den ersten Monaten litten wir fast ununterbrochen an Hunger. Es gab kaum frische Luft oder Sonnenlicht. Man erlaubte es uns nicht, unsere Zellen zu verlassen. Die einzigen Fenster der Zelle gingen zur Wand des Gebäudes gegenüber. Die hygienischen Bedingungen waren armselig. Wir hatten kein Toilettenpapier. Nach Monaten bekam ich erstmals eine Zahnbürste und dachte mir: Oh, wie zivilisiert. Anfangs kürzten wir unsere Fingernägel, indem wir sie an der Wand abschliffen. Wir liefen auf Socken, da man uns schon bei der Gefangennahme die Stiefel abgenommen hatte – offenbar weil ukrainische Militärstiefel besser sind als die russischen.

Welche Gedanken gingen Ihnen in der Gefangenschaft durch den Kopf?