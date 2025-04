Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

freuen Sie sich auch schon auf Ostern? Für mich ist es die schönste Zeit des Jahres: Die Tage werden endlich heller und länger, schlagartig grünt es da draußen, es summt und zwitschert, sprießt und knospt. Ein Versprechen von Neuanfang liegt in der Luft.

Auch Friedrich Merz freut sich nach den erbarmungslos schnellen Koalitionsverhandlungen auf ein paar Tage Urlaub, wie er der "Bild am Sonntag" verriet. Nach Ostern müssen seine CDU und die Sozialdemokraten noch das Vereinbarte absegnen und die Ministerposten final besetzt werden, am 6. Mai könnte er dann zum Kanzler gewählt werden.

Eine passendere Jahreszeit als den Frühling hätten sich Merz und seine schwarz-rote Koalition nicht aussuchen können, um zu starten. Nach den düsteren Monaten des Stillstands lechzt Deutschland nach einem politischen Frühling, einem Neustart. Nichts weniger als das hatte Merz schließlich seinen Wählern versprochen. Allerdings sucht man das Wort auf den 144 Seiten des schwarz-roten Koalitionsvertrags vergebens und auch ansonsten enttäuscht der Inhalt, gemessen am Versprochenen: Dringend Notwendiges wird vertagt, zu wenig ambitioniert angepackt.

Kein Wunder also, dass die Mehrheit der Deutschen keinen Politikwechsel erwartet. Laut ZDF-Politbarometer glaubt nur ein Drittel, dass die künftige Regierung die wirtschaftliche Lage verbessern wird, die übrigen gehen davon aus, dass sich wenig verändert oder sich die Lage gar weiter verschlechtert. Selten startete ein Politiker zudem unbeliebter in seine wahrscheinliche Kanzlerschaft als Friedrich Merz: Auf einer Skala von +5 bis -5 fiel er auf seinen bislang schlechtesten Wert von -0,8. Hinter ihm liegen nur noch Olaf Scholz, Sahra Wagenknecht und Alice Weidel. Nun ja.

Dennoch liegt in all dem auch eine Chance. Wer erst die Erwartungen so hoch schraubt, dass er – egal wie lang er auch sein mag – an sie selbst kaum heranreichen kann, der muss zwangsläufig enttäuschen. Überschätzte fallen tief. Unterschätzte dagegen können kaum enttäuschen, nur über sich hinauswachsen. Genau an dem Punkt ist Friedrich Merz jetzt. Er mag es nicht gern hören, aber Angela Merkel sollte ihm ein Beispiel sein.

Erinnern Sie sich noch an den November 2021? Damals legte die Ampel ihren Koalitionsvertrag vor, darin war viel von Fortschritt und Neustart die Rede. Selfies wurden gepostet, toll sei die Stimmung zwischen den Koalitionären, hieß es damals. Groß und positiv waren auch die Erwartungen der Deutschen: Eine satte Mehrheit von 58 Prozent versprach sich Gutes von der neuen Regierung. Und Olaf Scholz – man glaubt es kaum – trauten gar 77 Prozent der Befragten zu, dass er seine Sache als Kanzler gut machen werde. Es kam anders.

Merz, Klingbeil & Co dagegen traut gerade kaum jemand zu, dass sie ein Frühlingserwachen im Land auslösen können. Sie werden eher als vorgezogene Eisheilige wahrgenommen. Der Koalitionsvertrag atmet an zu vielen Stellen den abgestandenen Hauch von faulem Kompromiss und Unausgegorenem: Etwa wenn da versprochen wird, das ungeliebte Heizungsgesetz werde abgeschafft, Unionsparteien und SPD darunter aber jeweils etwas anderes verstehen, wie mein Kollege Johannes Bebermeier hier erklärt . Ähnlich ist es bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen und mit dem, was im Vertrag zum Mindestlohn von 15 Euro steht oder der Senkung der Einkommenssteuer für niedrige und mittlere Einkommen.

Etliches ist bewusst so vage gehalten, dass Streit unausweichlich sein dürfte. Alles stehe letztlich unter dem Finanzierungsvorbehalt, betonte Merz am Wochenende, heißt: Fehlt das Geld, wird nichts aus angekündigten Projekten. Und viele strittige Themen werden zudem erst einmal in Kommissionen und Gremien geschoben: eine Sozialstaatsreform zur Rechtsvereinfachung und zur Zusammenlegung von Sozialleistungen, eine große Pflegereform, die versprochene große Entbürokratisierung, mehr Wettbewerb und Künstliche Intelligenz – für all das sollen bis Ende des Jahres Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeiten. Wie heißt es noch gleich? Wer nicht mehr weiter weiß, gründet einen Arbeitskreis ...

Und doch: Der Finanzierungsvorbehalt zwingt eben auch dazu, Prioritäten zu setzen. Er bietet Friedrich Merz die Chance, Führungsstärke zu zeigen. Und es muss auch nicht verkehrt sein, da, wo sich Unionsparteien und Sozialdemokraten nicht einigen können, Vorschläge von Experten erarbeiten zu lassen. Solange diese dann auch ernst genommen und zügig umgesetzt werden. Ist mir in jedem Fall lieber, als dass sich die Koalitionäre darüber vollends zerlegen.

Eines muss Schwarz-Rot ohnehin klar sein: Schmerzhaftes, Unbeliebtes, aber Notwendiges muss in der ersten Hälfte der Legislatur kommen – sonst wird die Wirkung zu spät einsetzen und die Wut der Enttäuschten groß sein. Schwarz-Rot ist keine junge Liebe, deshalb gibt’s auch keine Flitterwochen und im Publikum keine Freudentränen. Im Moment fühlt sich diese Liaison wie die Neuauflage einer schon zu lange geführten Ehe an, die sich in GroKo-Zeiten auseinandergelebt hatte und eigentlich getrennte Wege gehen wollte. Aber es gab nun mal keine anderen Partner. Eine solche Beziehung kann nur dann gelingen, wenn sie mit viel Pragmatismus und Einsicht in das Notwendige geführt wird. Gelingt ihr das, kann sie alle überraschen.

Oder, um es mit Helmut Kohl zu sagen: "Entscheidend ist, was hinten rauskommt." Kohl hatte übrigens auch oft sehr schlechte Umfragewerte – und überraschte am Ende dann doch immer wieder Anhänger wie Gegner.

Bilder des Tages

Offenbar geht es vielen von Ihnen wie mir: Sie sind Frühlingsfans. Wir haben überwältigend viele Bilder auf unseren Leseraufruf vom Freitag zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür! Karin Schrempf hat passend zur Karwoche diese Lämmer (oben) fotografiert. Und Resi Proenen hat uns einen Schmetterling im Kirschbaum zugesandt. Bis Ostern veröffentlichen wir täglich ausgewählte Frühlingsfotos hier im Tagesanbruch.

Wird jetzt gedealt?

EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič ist in Washington und spricht mit der US-Regierung. Er will ausloten, ob sie nach den Verwüstungen, die Donald Trumps Zollgewitter in der letzten Woche verursacht hat, zu einem Deal bereit ist. Am Mittwoch hatten die USA die zunächst verhängten hohen Zölle auf alle Güter für eine Reihe von Ländern für 90 Tage auf zehn Prozent reduziert. Für die EU halbierte sich damit zwar der Zollsatz auf zehn Prozent – trotzdem ist das eine weiterhin hohe Belastung für europäische Hersteller, zumal für Stahl, Aluminium, Autos und Autoteile ein noch höherer Satz von 25 Prozent gilt.