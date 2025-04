Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

die Aussichten verdüstern sich: Die deutsche Wirtschaft wird dieses Jahr um 0,0 Prozent wachsen. Gar nicht also. Haben die Leute vom Internationalen Währungsfonds errechnet, und die müssen es wissen. Ihre Prognose fällt noch pessimistischer aus als bei der letzten Berechnung im Januar; unter den G7-Industrienationen trägt die Bundesrepublik die rote Laterne.

Schuld an der Misere ist natürlich der Donald, sein Zollchaos bremst den Handel und verunsichert Unternehmen. Auch das haben die Leute vom IWF kundgetan, auch das werden sie wissen. Kein schöner Auftritt also für Noch-Wirtschaftsminister Robert Habeck, wenn er morgen den ökonomischen Frühjahrsbericht der Bundesregierung vorstellt. Aber er ist ja eh bald weg vom Fenster (also der Habeck).

Was kann den deutschen Motor wieder ankurbeln? Ein Kompromiss im Zollstreit mit Trump, klar. Die EU-Kommission ist dran, sie hat diesseits des Atlantiks die Federführung. Präsidentin Ursula von der Leyen stimmt sich dazu mit dem künftigen Kanzler Friedrich Merz ab, ist aus Brüssel und Berlin zu hören. Aber Schützenhilfe wird gern genommen. Kürzlich war Giorgia Meloni aus Rom zu Gast im Weißen Haus, da hat der Donald gesagt, es werde "zu hundert Prozent" einen Zoll-Deal mit der EU geben. Klingt gut, doch der Mann sagt viel, wenn der Tag lang ist.

Loading... Embed

Es braucht mehr, um den deutschen Dampfer wieder flottzumachen. Im Bundestagswahlkampf war viel vom Bürokratieabbau die Rede, aber im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD stehen nun sehr viele Konjunktive und an mehr als 180 Stellen das verräterische Wörtchen "wollen". Wollen ist etwas anderes als machen, da gibt es einen Unterschied. Auch die Ampelregierung wollte ganz viel, machte dann aber nicht viel her. "Ökonomisch weht Merz der Wind schon jetzt eiskalt ins Gesicht", schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Andere Kommentatoren urteilen noch schärfer.

Gleichwohl: Man sollte die neue Regierung nicht schlechtreden, bevor sie die Arbeit aufgenommen hat, schreibt unser Kolumnist Uwe Vorkötter, und wenn er das findet, finde ich das auch. Der Kollege war Chefredakteur von drei Zeitungen und hat vierzig Jahre lang Politiker kommen und gehen sehen. Seinem Urteil darf man vertrauen.

Bei den Kollegen des "Spiegel" lese ich, dass CDU und CSU den amerikanischen Spitzenuniversitäten Forscher abluchsen wollen. Trump hat den Unis den Kulturkampf erklärt, gängelt sie mit Geldentzug und Gesinnungsschnüffelei. So was kommt schlecht an bei Freigeistern, das weiß man hierzulande. "Es ist wahr, dass Harvard, Stanford und Co. im Kampf um internationale Talente jetzt zu schlagen sind", sagt Thomas Jarzombek, wissenschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Und weiter: "Wir wollen in diesen Kampf einsteigen." Ein Innovationsfreiheitsgesetz soll wissenschaftliche Koryphäen und Talente anlocken: schnellere Genehmigungen bei Tierversuchen, laxere Vorschriften bei Gentherapien, so was in der Art. Hm.

Vielleicht schauen wir erst mal auf das, was wir hierzulande bereits haben. Das sind aller Unkenrufe zum Trotz nach wie vor zahlreiche Industriekonzerne, die zur Weltspitze zählen, ein bärenstarker Mittelstand und viele kreative Selbstständige. Da ist die duale Ausbildung, ein deutsches Erfolgsgeheimnis, um das uns viele Länder beneiden. Und da ist ein bemerkenswerter Pragmatismus, der die beiden neuen Anführer der Bundespolitik auszeichnet: CDU-Chef Merz wird vorgeworfen, dass er sein Wort gebrochen habe und statt Haushaltsdisziplin zu wahren, nun einen riesigen Schuldenberg anhäufe. Wenn dieser Schuldenberg die Misere der Infrastruktur und des Militärs behebt, kann ich mit diesem Wortbruch gut leben.

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil muss von der forschen Parteijugend Kritik einstecken: Die Jusos halten ihm vor, im Koalitionsvertrag nicht die reine sozialdemokratische Lehre durchgesetzt zu haben. Stimmt. Gut so. Die Bereitschaft der SPD-Spitze, endlich die Schleusermigration konsequenter einzudämmen und Firmen von bürokratischen Berichtspflichten zu befreien, ist nicht nur ein Zugeständnis an den schwarzen Koalitionspartner, sondern zeitgemäße Politik. Stimmt schon: Politiker sollten Ideale haben. Aber beim Regieren sind pragmatische Kompromisse besser als stolze Prinzipienschwüre.

Und was kann der Rest der Bevölkerung beitragen, um das Land voranzubringen? Vielleicht dies: Anpacken statt abwarten, klotzen statt klagen, helfen statt jammern. Das Glas halbvoll statt halbleer sehen. Und nicht auf jeden Politiker schimpfen, der nicht exakt das macht, was man selbst gut findet.

Ach ja, und pfleglich mit dem gesellschaftlichen Erbe umgehen, auch das stünde uns gut zu Gesicht. Zum Beispiel am heutigen Mittwoch, der einer dieser Motto-Tage ist, allerdings kein alberner: Am 23. April wird der Tag des deutschen Bieres begangen und damit eine urdeutsche Tradition gepflegt. Am 23. April 1516 verkündete nämlich Herzog Wilhelm IV. von Bayern auf dem Landständetag zu Ingolstadt das Reinheitsgebot, das ebenso schlicht wie wegweisend lautete: Bier in Deutschland darf nur aus Wasser, Gerste und Hopfen bestehen (dass Hefe eine schmackhafte Ergänzung sein kann, entdeckte und duldete man erst später). Dieser kulinarische Puritanismus verhinderte die andernorts übliche Panscherei und spornte die deutschen Braumeister an, den geringen Zutaten vielfältige Geschmacksnoten zu entlocken.

Heute wird das deutsche Bier weltweit gerühmt: keine Geschmacksverstärker, keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe und anderer Firlefanz, der im Gebräu schwappt. So werden hierzulande mehr als 6.000 verschiedene Biere gebraut, ach was: komponiert.

Sie merken schon: Ich habe eine Schwäche für Gerstensaft, das gebe ich freimütig zu. Allerdings sinkt der Bierabsatz rapide: Im vergangenen Jahr wurden noch 6,8 Milliarden Liter verkauft, 15 Prozent weniger als vor zehn Jahren. Auch die Zahl der Brauereien schrumpft, haben Statistiker herausgefunden, die dafür bezahlt werden: Landesweit sind es noch 1.459 Betriebe.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Es liegt mir fern, Sie zum übermäßigen Alkoholkonsum zu animieren. Zu viel Bier ist ungesund. Aber in Maßen (und ja, liebe Bayern, auch in einer Maß) genossen ist Bier ein so wunderbares Getränk, dass es nicht nur schmeckt, sondern womöglich auch hilft, die deutsche Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Dann nämlich, wenn Menschen wie Sie und ich in der Kneipe oder im Supermarkt nicht zu den ausländischen Trend-Biersorten greifen, sondern zum heimischen Gebräu. Nichts geht schließlich über Köstlichkeiten wie das Pülleken aus der Veltins-Familienbrauerei im Sauerland. Da würde sogar der künftige Kanzler uneingeschränkt zustimmen.

Papst-Sarg im Petersdom