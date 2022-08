Angst vor Atomkatastrophe wächst: "Ernstzunehmendes Risiko"

"Die Einrichtung ist gut gegen Angriffe geschützt"

Das BfS sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", für den Fall, dass radioaktive Stoffe aus Saporischschja nach Deutschland gelangen sollten, "würden sich die Notfallmaßnahmen voraussichtlich auf die Landwirtschaft und die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte beschränken". Nach den Berechnungen sei aber nicht zu erwarten, dass weitergehende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung notwendig wären.

GRS-Experte Stransky hält in der aktuellen Situation einen schweren Atomunfall ohnehin für äußerst unwahrscheinlich. "Die Anlagen sind auch gegen stärkere äußere Einwirkungen wie Flugzeugabstürze gut geschützt", sagt er. Wenn also Geschosse – wie die in den vergangenen Tagen verwendeten – ein Reaktorgebäude träfen, komme es nicht automatisch zu einer Kernschmelze mit einer Freisetzung einer großen Menge Radioaktivität.

Um so etwas zu verhindern, seien dem Experten zufolge Sicherheitssysteme wie Notstromdiesel mehrfach und an verschiedenen Stellen der Anlage vorhanden. Die seien infolge der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 im AKW Saporischschja auch weiter nachgerüstet. "Nur wenn all diese Technik versagte, könnte es zu einem Unglück kommen", so Stransky.

In diesem Fall wäre die Abfuhr der Nachzerfallswärme nicht mehr gewährleistet. Das sei die Wärme, die beim radioaktiven Zerfall der Spaltprodukte produziert wird und die unter allen Umständen aus dem Reaktorkern ausgeführt werden muss, erklärt der Atomexperte.

"Die Situation ist für die Angestellten enorm belastend"

Ein weiteres Problem könnte der massive Druck auf das Personal darstellen, das seit fast einem halben Jahr unter Besatzungsbedingungen in der Anlage arbeitet. "Ich gehe davon aus, dass die Situation für die Angestellten enorm belastend ist", so Stransky. Zu den Grundprinzipien eines sicheren AKW-Betriebs gehöre es jedoch, dass die Arbeit ohne Druck ausgeführt werden könne. Andernfalls drohe menschliches Versagen.