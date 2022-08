Ukraine-Krieg | Nacht-Überblick: Putin schickt Brief an Kim Jong Un

Putin schickt Brief an Kim Jong Un – Sorge um AKW wächst

Die Ukraine kann im Streit um das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja auf die breite Unterstützung westlicher Staaten zählen. 42 Länder und die EU veröffentlichten in Wien eine Erklärung, in der sie den sofortigen Abzug der russischen Truppen von dem Kraftwerk und eine Rückgabe der Kontrolle an die Ukraine forderten. In der Stadt Enerhodar, die direkt an dem AKW liegt, schlugen wieder Artilleriegeschosse ein. Der örtliche Bürgermeister Dmytro Orlow sagte, die Gefahr einer atomaren Katastrophe im größten Kernkraftwerk Europas wachse täglich. Die russische Armee beschieße "die Infrastruktur, die den sicheren Betrieb des Kraftwerks sicherstellt."