Ukraine-Krieg: Russland wehrt ukrainische Drohnenangriffe auf der Krim ab

Loading... Embed

Vor dem Hintergrund der türkischen Forderungen an die Nato-Beitrittskandidaten Finnland und Schweden werden Vertreter der drei Länder noch in diesem Monat in Finnland zu Gesprächen zusammenkommen. Das teilte der finnische Außenminister Pekka Haavisto am Freitag vor Journalisten mit. Er nannte zwar keinen Termin, zuvor hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu mitgeteilt, das Treffen werde am 26. August stattfinden.

Spenden bringen Ukraine bessere Satellitenbilder

Dank einer Spendenkampagne bekommt die ukrainische Armee schnellen Zugriff auf hochgenaue Satellitenbilder. Die Kombination der Aufklärungsbilder mit modernen Waffen eröffne den Streitkräften neue Möglichkeiten im Kampf gegen Russland, schrieb Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Freitag auf Facebook.

"Wir nehmen an, dass bald jede HIMARS, M270 oder MARS II sowie jede Waffe oder selbstfahrende Waffe mit hochpräzisen Projektilen in der Lage sein wird, den Feind effektiver zu zerstören." Die genannten Waffensysteme sind Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite. Mit ihnen hat die Ukraine schon in den vergangenen Wochen russische Munitionsdepots weit hinter der Front bekämpft.

Das wird am Samstag wichtig

UN-Generalsekretär Guterres will am Samstag das Koordinationszentrum für ukrainische Getreideexporte in Istanbul besuchen. Die Vereinten Nationen und die Türkei hatten im Juli eine Vereinbarung mit Russland und der Ukraine erzielt. Sie ermöglicht, dass seit Anfang August Schiffe aus drei ukrainischen Häfen wieder Getreide abtransportieren dürfen.