Ukraine-Krieg im Blog:Putin stockt Armee um Hunderttausende auf

Ein entsprechendes Tribunal sei "der einzige Weg, um sicherzugehen, dass die Kriminellen, die den Ukraine-Krieg begonnen haben, schnell zur Rechenschaft gezogen werden", sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Smirnow, der Nachrichtenagentur AFP.

Die Definition eines "Verbrechens der Aggression" wurde 2010 im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs festgelegt. Eine ähnliche Auffassung von "Verbrechen gegen den Frieden" wurde in den Prozessen von Nürnberg und Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg angewandt.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ermittelt bereits wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermords in der Ukraine. Doch der IStGH kann nicht von sich aus die Vorwürfe der Aggression untersuchen, weil weder Russland, noch die Ukraine das Rom-Statut ratifiziert haben.

Er wünsche sich, dass das Tribunal "nächstes Jahr" seine Arbeit aufnehme, sagte Smirnow. "Die Welt hat ein kurzes Gedächtnis", begründete er die Eile. Die Ukraine sei sich bewusst, dass die Angeklagten nicht erscheinen würden, doch ein solches Gericht "wird sicherstellen, dass diese Menschen als Kriminelle gebrandmarkt werden, und dass sie nicht in der zivilisierten Welt reisen können", erläuterte er.

Organisation sieht Einigung "kurz bevor"

13.34 Uhr: Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu und sein französischer Amtskollege Sébastien Lecornu haben zur Lage im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja telefoniert. Dabei habe Schoigu seinen Kollegen über den "russischen Standpunkt zu den ukrainischen Angriffen" rund ums Atomkraftwerk informiert.

Schoigu habe in dem Telefonat außerdem klargestellt, dass er die Entsendung einer Mission der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) ins Atomkraftwerk für wichtig halte. Russland sei dazu bereit, der UN-Organisation die notwendige Unterstützung zum Erfolg der Mission bereitzustellen.

Der Leiter der IAEO, der Agentinier Rafael Grossi, erklärte am Donnerstag, sein Team sei "sehr kurz davor", Zugang zum von Russland kontrollierten Atomkraftwerk zu erhalten.

Russland gibt Angriff auf Bahnhof zu

12.37 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben den Bahnhof von Tschaplyne beschossen. Eine Rakete habe einen Waffentransportzug getroffen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Nach jüngsten ukrainischen Angaben wurden am Mittwoch bei einem russischen Angriff auf den Bahnhof und ein Wohngebiet in der Kleinstadt 25 Zivilisten getötet. Russland dementiert, Zivilisten ins Visier zu nehmen, gleichzeitig bezeichnet es aber Bahninfrastruktur als legitimes militärisches Ziel.

EU verurteilt russischen Angriff auf Zug in der Ukraine mit 25 Toten

12.30 Uhr: Die Europäische Union hat den russischen Angriff auf einen Bahnhof in der Ukraine mit mindestens 25 Toten scharf verurteilt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach am Donnerstag auf Twitter von einem "abscheulichen Angriff Russlands auf Zivilisten" am ukrainischen Unabhängigkeitstag. "Die Verantwortlichen für den russischen Raketenterror werden zur Rechenschaft gezogen", betonte er.