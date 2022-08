Ukraine-Krieg im Blog: Selenskyj: 15 Tote bei russischem Angriff auf Bahnhof

Am Vormittag seien über Chmelnyzkyj drei russische Marschflugkörper vom Typ Kalibr abgefangen worden, teilte das zuständige Kommando der ukrainischen Luftwaffe mit. In diesem Fall seien die Raketen vom Schwarzen Meer aus abgefeuert worden. Auch das Gebiet Schytomyr im Norden wurde angeblich beschossen. Im Gebiet Dnipropetrowsk sei ein elfjähriges Kind beim Einschlag einer Rakete getötet worden, teilten die Behörden mit. Den ganzen Tag über herrschte in der Ukraine immer wieder Luftalarm.

Melnyk kann sich Vermittlerrolle Merkels im Ukraine-Krieg vorstellen

Ukrainischer Geheimdienst: Russische Truppen sind erschöpft und ermüdet

Selenskyj vor dem UN-Sicherheitsrat: "Unsere Unabhängigkeit ist eure Sicherheit"

USA: Russische Streitkräfte wollen Ukraine zerstören

Die vergangenen sechs Monate hätten schreckliche Gräueltaten, darunter Vergewaltigung , Mord und Folter durch russische Streitkräfte in Städten wie Butscha oder Irpin gebracht, so Thomas-Greenfield weiter. Die Hinweise dafür, dass russische Streitkräfte Hunderttausende Ukrainer, unter ihnen auch Kinder, festgenommen, verhört und gewaltsam deportiert haben, häuften sich weiter. "Ihre Gründe sind klar: Sie wollen die Ukraine zerstören – ihre Kultur, ihre Menschen, ihre Existenz."

Putin: Eltern in besetzten Gebieten sollen 10.000 Rubel erhalten

17.00 Uhr: Sechs Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin Geldzahlungen für Menschen in besetzten Gebieten angeordnet. In den besetzten Teilen der ostukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk und Charkiw sowie in Saporischschja und Cherson im Süden sollen Eltern von Kindern im Alter zwischen 6 und 18 Jahren einmalig 10.000 Rubel (knapp 170 Euro) erhalten, wie aus einer Kreml-Mitteilung hervorgeht.