Russischer Angriff auf die Ukraine: Krieg im Kriechgang

Die ukrainische Militärführung berichtete am Montag von 9.000 getöteten Soldaten in den eigenen Reihen. Beobachter gehen mit Blick auf frühere Äußerungen aus Kiew allerdings von deutlich höheren Zahlen aus. Bei den russischen Streitkräften soll es nach ukrainischen Angaben schon mehr als 45.000 Tote geben. Überprüfbar ist das nicht. Moskau selbst macht schon lange keine Angaben mehr zu seinen Verlusten.

Die russischen Einheiten kommen kaum voran. Sie verhinderten bei Vorstößen in ukrainisch kontrollierte Gebiete nicht, dass sich die Verteidiger neu gruppierten, wie Militärexperten des Institute for the Study of the War aus den USA bilanzieren. Und: "Die russischen Kräfte werden wahrscheinlich weiterhin nicht genug Ressourcen für einzelne Offensiven bereitstellen können, wie sie für bedeutsame Gebietsgewinne nötig sind, aus denen einen operativer Erfolg wird."