Ukraine feiert Unabhängigkeit – Furcht vor Angriffen auf große Städte wächst

Aktualisiert am 24.08.2022 - 08:58 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Die Ukraine befürchtet am Unabhängigkeitstag heftige russische Angriffe. Die Vereinten Nationen fordern sofortigen Zugang zum AKW Saporischschja. Ein Überblick.

Im Schatten des seit einem halben Jahr andauernden russischen Angriffskriegs begeht die Ukraine am Mittwoch ihren Nationalfeiertag. Der Unabhängigkeitstag sei ein wichtiges Datum für die Ukrainer und Ukrainerinnen – "und damit leider auch für unseren Feind", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

In Kiew herrschte Nervosität wegen befürchteter russischer Raketenangriffe auf große Städte. Selenskyj rief die Bevölkerung auf, sich an die Ausgangssperren zu halten und bei Luftalarm in Sicherheit zu bringen. "Denkt daran, wir sollen alle gemeinsam den Sieg erleben", sagte er.