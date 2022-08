FSB-Spitzel packt aus: So arbeitet die russische Stasi

Sokolow wollte für die Ukraine kämpfen

Wie er es schildert, sah der FSB in diesem Moment keine Verwendung mehr für ihn in Russland und schickte ihn stattdessen in die georgische Hauptstadt Tiflis, um dort die Exil-Opposition auszukundschaften. Nach dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar habe er dort aber die Verbindungen zum FSB gekappt und sich der Free Russia Foundation angeschlossen, die im georgischen Exil Proteste gegen das Putin-Regime organisierte. "Ich dachte schon vor dem Einmarsch, dass ich nicht gerade eine gute Person bin, aber danach fühlte ich mich nur noch elend", sagt Sokolow dem "Guardian".