Geheimdienst warnt: Putin könnte Cyberangriffe aus der Schweiz planen

Es sei demnach denkbar, dass Russland für seine Angriffe auf Server aus dem deutschen Nachbarland zurückgreife. Wörtlich soll es dort heißen: "Weiter beurteilt es der NDB als wahrscheinlich, dass für zukünftige Cyberangriffe auf andere westliche Wahlen in der Schweiz stehende Server verwendet werden." Eine Beeinflussung der Wahlen in der Schweiz im kommenden Jahr sei allerdings unwahrscheinlich. Grundsätzlich hält es der Geheimdienst aber für möglich, dass Russland auch in Zukunft versuche, Wahlen in westlichen Staaten zu manipulieren sowie Desinformation zu streuen.