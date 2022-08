Russischer Ex-Soldat zerreißt seine Ausweise – nach Abrechnung mit Putin

Aktualisiert am 29.08.2022 - 11:37 Uhr

Aktualisiert am 29.08.2022 - 11:37 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In seinem Tagebuch hat Pavel Filatiev mit der russischen Armee abgerechnet. Jetzt hofft der Ex-Soldat auf ein neues Leben im Westen.

Pavel Filatievs neues Leben beginnt auf einer Flughafentoilette in Paris . Vor laufender Kamera zerreißt der russische Ex-Soldat dort alle Dokumente, die ihn als Angehörigen der Russischen Föderation ausweisen – und spült den Papiermüll schließlich im Klo runter. Eine Rückkehr nach Russland wäre für Filatiev wohl ohnehin nicht möglich, solange Wladimir Putin im Kreml herrscht.

Nach seiner Flucht setzte sich Filatiev zunächst nach London ab, wo er sich mit Reportern des "Guardian" traf. Die Zeitung hat Filatievs Angaben überprüft und schätzt diese als glaubhaft ein. Zunächst hieß es, Filatiev wolle weiter in die USA reisen. Nun hat er offenbar politisches Asyl in Frankreich beantragt, wo er am Wochenende gelandet sein soll.