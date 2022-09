+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Selenskyj: Gegenoffensive möglicher Durchbruch

Selenskyj: Gegenoffensive ist möglicher Durchbruch im Krieg

21.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die Gegenoffensive vom Großraum Charkiw als möglichen Durchbruch in dem monatelangen Krieg mit Russland. Im Winter könnten die ukrainischen Streitkräfte weitere Geländegewinne erzielen, falls Kiew mehr leistungsstarke Waffen erhalte, sagt Selenskyj. Die ukrainische Armee werde weitere Fortschritte machen. "Wir werden nicht still stehen", sagte er in einem Interview mit dem Sender CNN, das am Freitag aufgezeichnet wurde.

Behörden: Weite Teile der Ostukraine ohne Strom

20.53 Uhr: Nach dem Teilrückzug der eigenen Truppen hat Russland ukrainischen Angaben zufolge die kritische Infrastruktur des Nachbarlandes beschossen. Das Ausmaß ist möglicherweise größer, als bisher angenommen: In mehreren Regionen seien Orte ohne Strom, meldeten ukrainische Medien am Sonntagabend. Zunächst waren Probleme bei der Stom- sowie bei der Wasserversorgung im ostukrainischen Gebiet Charkiw bekannt geworden, aus dem russische Einheiten erst kurz zuvor abgezogen waren. "Das ist eine abscheuliche und zynische Rache des russischen Aggressors für die Erfolge unserer Armee", schrieb der Bürgermeister der gleichnamigen Gebietshauptstadt Charkiw, Ihor Terechow, auf Telegram.

Ähnliche Meldungen kamen am Abend auch aus den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk, Poltawa, Saporischschja und Odessa. Zwischenzeitlich gab es in der gesamten Ukraine Luftalarm. Teils berichteten Anwohner in sozialen Netzwerken von Explosionsgeräuschen.

Botschafterin der USA: Erwarten von Deutschland noch mehr für Ukraine

20.20 Uhr: Die Botschafterin der USA in Deutschland, Amy Gutmann, hat die Bundesregierung vorsichtig aufgefordert, den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland noch stärker zu unterstützen. Sie begrüße und bewundere sehr, was die Deutschen für die Ukraine täten, sagte Gutmann am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Dennoch: Meine Erwartungen sind noch höher an Deutschland."

Sie führte weiter aus: "Aus meiner Sicht leistet Deutschland gerade einen großen Beitrag, aus meiner Sicht möchte Deutschland hier eine größere Führungsrolle einnehmen, und wir hoffen und erwarten, dass Deutschland das auch erfüllen wird – genauso, wie die USA gerade ein militärisches Hilfspaket von 15 Milliarden US-Dollar bereitgestellt haben."

Augenzeuge: Großflächiger Stromausfall in Großstadt Charkiw

19.58 Uhr: In der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw ist es einem Augenzeugen zufolge am Sonntagabend zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Die Stadt liege im Dunkeln. Der Grund und das Ausmaß des Blackouts blieben zunächst unklar.