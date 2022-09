+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Russland und China starten Marine-Manöver im Pazifik

Das Wichtigste aus der Nacht

6 Uhr: In Krywyj Rih, der Heimatstadt von Präsident Wolodymir Selenskyj, ist ein Staudamm durch einen russischen Raketenangriff beschädigt worden. Der Staatschef war am Abend in einen Autounfall verwickelt. UN-Generalsekretär António Guterres sieht nach einem Gespräch mit Russlands Präsident Putin momentan keine Hoffnung auf baldige Friedensverhandlungen. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse der Nacht.

Die zerstörte Pumpstation am Staudamm nahe der Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. (Quelle: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters)

Selenskyj soll per Video vor UN-Vollversammlung sprechen

5.05 Uhr: Eine persönliche Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung wird unwahrscheinlicher. Wie mehrere Diplomaten in New York der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch (Ortszeit) bestätigten, ist eine Resolution in Arbeit, die dem ukrainischen Staatsoberhaupt eine Ansprache bei dem politischen Großereignis per Video erlauben würde. Eine Abstimmung in der Vollversammlung, die nach ukrainischen Angaben eine einfache Mehrheit der abstimmenden Länder unter den 193 Mitgliedstaaten bräuchte, könnte es demnach am Freitag geben. Es ist zu erwarten, dass die Resolution bei einer Abstimmung wahrscheinlich die nötigen Stimmen erhalten würde.

Militärkommando: Sechs russische Haubitzen zerstört

4.55 Uhr: Das Operationskommando Süd berichtet, dass ukrainische Streitkräfte unter anderem sechs russische Haubitzen, mehrere gepanzerte Fahrzeuge und zwei Munitionslager in den Gebieten Mykolajiw und Cherson zerstört haben. Während die Situation in der Südukraine angespannt bleibe, hielten die ukrainischen Streitkräfte ihre Positionen in befreiten Gebieten, sagte das Kommando. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen,

Ukrainischer Parlamentspräsident fordert deutsche Führungsrolle

2.30 Uhr: Zum Auftakt seines Deutschlandbesuchs hat der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk von der Bundesregierung eine Führungsrolle bei der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine gefordert. "Deutschland sollte seiner Führungsrolle gerecht werden und als erstes Land Kampfpanzer liefern", sagte Stefantschuk der Deutschen Presse-Agentur am späten Mittwochabend nach seiner Ankunft in Berlin. "Ein Land wie Deutschland wartet nicht darauf, was andere tun."

Selenskyj bestätigt: Pumpstation an Staudamm nach Raketenangriff beschädigt

1.45 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass beim Angriff auf die Stadt Krywyj Rih, eine Pumpstation am Staudamm des Flusses Inhulez beschädigt worden ist. Er sprach von einem Versuch, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen. Nicht verifizierte Videos zeigten, dass der Wasserstand des Inhulez anscheinend rasch anstieg. "Alles, was die Besatzer können, ist Panik zu säen, eine Notlage zu schaffen, Menschen ohne Licht, Wärme, Wasser oder Lebensmittel zu lassen", schrieb Selenskyj auf Telegram. "Kann uns das brechen? Keineswegs."

Selenskyj in Autounfall in Kiew verwickelt

1 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben seines Sprechers in Kiew in einen Autounfall verwickelt worden. Hier lesen Sie mehr dazu.