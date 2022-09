Zerfällt Putins Armee in der Ukraine? "Das ist die Wende in diesem Krieg"

Da gibt es eine Parallele zur Artillerie. Nachdem die Russen am Boden keine nennenswerten Reserven mehr hatten, haben sie versucht, die Luftwaffe gegen die ukrainischen Speerspitzen zu schicken. Im Bewegungsgefecht sind Kampfflugzeuge aber auf Bodeneinheiten angewiesen, die sie einweisen und die ihnen Ziele markiert. Dafür sind ganz wenige Leute in der russischen Armee ausgebildet, und es zeigt sich in diesem Krieg immer wieder, dass das nicht funktioniert.

Moskau hat in den vergangenen Tagen auch Verkehrsknotenpunkte verloren. Was bedeuten die Verluste logistisch für den russischen Angriffskrieg?

Wie sieht es denn mit dem Nachschub an Soldaten aus? Findet Putin noch genug Freiwillige, die in der Ukraine kämpfen möchten?

Das ist in der Tat ein weiteres Problem für Putins Armee. Die Personaldecke ist dünn, und die gegenwärtige Niederlage ist auch in Russland nicht verborgen geblieben. Das wird es nicht einfacher machen, Leute zu rekrutieren. Wer schließt sich schon freiwillig einem Krieg an, der schlecht läuft? Immerhin ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie in gegnerische Gefangenschaft geraten. Zwischen September und November laufen viele Zeitverträge der Soldaten aus, und gerade jetzt müsste sich der Kreml um neue Rekruten kümmern.