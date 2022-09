Analysten: Kreml versucht Kritik an Putin abzuwehren

ISW: Kritik soll auf Verteidigungsministerium gelenkt werden

Die Tatsache, dass überhaupt ukrainische Fortschritte im Kreml bestätigt werden, ist für das ISW ein Zeichen für eine Veränderung. "Das Eingeständnis der Niederlage durch den Kreml ist Teil der Bemühungen, die Kritik an einem so verheerenden Scheitern vom russischen Präsidenten Wladimir Putin abzuschwächen und auf das russische Verteidigungsministerium (MoD) und das uniformierte Militärkommando abzulenken", so die Analysten des amerikanischen Think Tanks.

"Es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu Putins Sündenbock wird", zitierte der US-Fernsehsender CNBC einen Analysten. "Dies ist eine peinliche Niederlage für die Russen", meinte Samuel Ramani, ein geopolitischer Analyst und Associate Fellow am Royal United Services Institute, ebenfalls gegenüber CNBC. Er fügte hinzu, dass es in Moskau Versuche geben würde, das russische Verteidigungsministerium für das Versagen des Feldzugs in der Ukraine verantwortlich zu machen.

"Es brodelt um Putin herum"

Ramani sieht aber derzeit keine Gefahr, dass der Verteidigungsminister um sein Amt bangen muss. "Putin wird Shoigu behalten, um die Kritik und die Hitze zu ertragen, während er weiterhin Kommandeure auf niedrigerer Ebene mischt und feuert. Wir haben bereits gesehen, dass in sechs Wochen zwei Kommandeure allein im westlichen Militärbezirk entlassen wurden … Also ist Putin jetzt nicht schwach, die Kritik geht nicht an ihn, sie geht an das Verteidigungsministerium", sagte Ramani bei CNNC.

Auch der Historiker Adam Tooze sieht den Druck auf den russischen Machthaber wachsen. "Es ist im Moment sehr schwer abzusehen, wie Moskau auf das militärische Desaster um Charkiw reagieren wird. Es gibt Anzeichen, dass es um Putin herum brodelt. Im Moment sind vermutlich aber weder Moskau noch Kiew an Verhandlungen interessiert", sagte er im Interview mit t-online.

Kritik an Putin auch aus Russland

Die Kritik an Putin ist in den vergangenen Tagen lauter geworden. Selbst der sonst so loyale Tschetschenführer Ramsan Kardyrow sah Fehler in der Militäroperation. "Wenn nicht heute oder morgen Änderungen an der Durchführung der militärischen Spezialoperation vorgenommen werden, bin ich gezwungen, zur Staatsführung zu gehen, um ihr die Lage vor Ort zu erklären", sagt Kadyrow auf Telegram. In der Audionachricht sprach er von "Fehlern", die gemacht worden seien, berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Selbst in den Reihen russischer Politiker wird der Ton deutlicher. "Wir finden, dass die Handlungen von Präsident W. W. Putin Russlands Zukunft und seinen Bürgern schaden", schrieb Xenia Torstrem, Abgeordnete eines St. Petersburger Bezirksrats, am Dienstagmorgen auf Twitter. Sie veröffentlichte eine Petition für den Rücktritt des Präsidenten, die bislang von mehr als 40 Lokalpolitikern aus insgesamt 18 Bezirken der Ostsee-Metropole St. Petersburg sowie der Hauptstadt Moskau unterzeichnet worden sein soll. Schon vergangene Woche gab es Gegenwind aus einem Moskauer Stadtbezirk. "Alles ist schiefgelaufen", kritisierten Vertreter aus Lomonossow den Kremlchef.