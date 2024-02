Newsblog zum russischen Angriffskrieg Scholz sendet klare Botschaft an Putin Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz , fho Aktualisiert am 09.02.2024 - 22:33 Uhr Lesedauer: 23 Min. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Bei seinem Amtsbesuch in den USA verspricht er weitere Hilfen für die Ukraine. (Quelle: Michael Kappeler/dpa) News folgen

Russland könnte früher zu einem Nato-Angriff fähig sein als gedacht. Die russische Armee hat wohl große Teile des umkämpften Awdijiwka eingenommen. Alle Informationen im Newsblog.

Biden: Widerstand des US-Kongress "kommt kriminellen Nachlässigkeit gleich"

22.30 Uhr: US-Präsident Joe Biden fordert den US-Kongress bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf, endlich die milliardenschweren US-Militärhilfen für die Ukraine freizugeben. Es sei empörend, dass der Kongress dies immer noch verweigere, sagte Biden am Freitag in Washington. "Das Versäumnis des Kongresses der Vereinigten Staaten, die Ukraine nicht zu unterstützen, kommt einer kriminellen Nachlässigkeit gleich. Das ist empörend", kritisiert der US-Präsident.

Kanzler Scholz, der sich am Vorabend mit US-Senatoren getroffen hatte, fordert ebenfalls eine rasche Entscheidung. "Deutschland und die Vereinigten Staaten müssen eine wichtige Rolle spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten", mahnt der SPD-Politiker.

Scholz sendet klare Botschaft an Putin

22.13 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagt der Ukraine bei seinem Washington-Besuch anhaltende Militärhilfe zu und sendet eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Putin setze auf ein Nachlassen der Unterstützung der westlichen Verbündeten für die Ukraine, sagt er vor seinem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden. "Wenn wir klarmachen, dass das eine Fehlkalkulation ist, dann ist das der beste Beitrag für eine friedliche Entwicklung." Der Krieg könne jederzeit enden, aber nicht, indem die Ukraine kapituliere.

Der Kanzler greift Putin auch für sein Interview mit dem rechten US-Talkmaster Tucker Carlson an. Der russische Präsident habe in den 127 Minuten "ehrlicherweise nur verhöhnt, was an realen Taten von Russland in der Ukraine gemacht worden ist, und eine völlig absurde Geschichte erzählt über die Ursache für diesen Krieg". Putin habe den Willen, sich einen Teil der Ukraine einzuverleiben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj ernennt neuen Generalstabschef

21.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Generalmajor Anatoli Barhilewitsch zum neuen Generalstabschef ernannt. Er verstehe die Aufgaben dieses Krieges und die ukrainischen Ziele, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ernennung sei auf Empfehlung von Olexsandr Syrskyj erfolgt, den der ukrainische Präsident am Donnerstag zum neuen Armeechef ernannt hatte.

Neuer ukrainischer Armeechef will Veränderungen in der Kriegsführung

11.55 Uhr: Der neue ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj möchte die Kriegsführung seines Landes verändern. Nur dadurch und durch "eine kontinuierliche Verbesserung der Mittel und Methoden der Kriegsführung werden wir erfolgreich sein", schreibt Syrskyj im Messengerdienst Telegram.

So seien etwa der verstärkte Einsatz unbemannter Waffensysteme und moderne Methoden der elektronischen Kampfführung wichtige Pfeiler für künftigen Erfolg, so Syrskyj. Auch für eine Rotation der Truppen zwischen Kampfeinsätzen und Ruhe- und Ausbildungsphasen spricht er sich aus. Über den Austausch der erschöpften Fronttruppen und die Mobilisierung neuer Soldaten wird derzeit in der Ukraine heiß diskutiert. Ein Gesetzentwurf liegt im Parlament.

Der 58-Jährige Syrskyj war am Donnerstag zum obersten Befehlshaber der ukrainischen Truppen ernannt worden, nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Vorgänger Walerij Saluschnyj nach wochenlangen Spekulationen abgesetzt hatte.

Medewedew nennt neuen ukrainischen Militärchef einen "Verräter"

11.44 Uhr: Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, bezeichnet den neuen Armeechef der Ukraine als Verräter. "Wenn man sich die Biografie des neuen Oberbefehlshabers der Ukraine Syrskyj anschaut, kommt Hass, Verachtung und Abscheu auf", schreibt der Putin-Vertraute auf Telegram. Olexsandr Syrskyj wurde 1965 in der russischen Region Wladimir geboren. Er studierte an der Moskauer Militärschule und diente fünf Jahre bei der Artillerie der Sowjetarmee. Seit den 1980er-Jahren lebt er in der Ukraine, die bis 1991 zur Sowjetunion gehörte.

Dänemark: Russland könnte Nato in wenigen Jahren angreifen

11.11 Uhr: Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen glaubt, dass Russland die Nato in drei bis fünf Jahren angreifen könnte. Russlands Kapazitäten zur Waffenproduktion seien immens gestiegen, sagt Poulsen der dänischen Zeitung "Jyllands-Posten". Es könne nicht ausgeschlossen werden, "dass Russland binnen drei bis fünf Jahren Artikel 5 und die Solidarität der Nato austestet. Diese Annahme hatte die Nato 2023 nicht. Das sind neue Erkenntnisse, die jetzt zutage treten."