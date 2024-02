Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt Walerij Saluschnyj als Armeechef ab. Was bedeutet das nun für den Krieg in der Ukraine?

Es hatte sich seit dem Jahreswechsel angedeutet, nun gibt es Gewissheit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entließ am Donnerstag seinen obersten Militärführer Walerij Saluschnyj. Selenskyj teilte ein Bild, auf dem er und Saluschnyj sich die Hand reichen. Sein ehemaliger Armeechef macht mit einer Hand das Friedenszeichen. Die Botschaft der ukrainischen Führung ist klar: Es gibt kein böses Blut und es gibt weiterhin große Geschlossenheit im Kampf gegen die russische Invasion.

Für Selenskyj war die Absetzung seines in der Bevölkerung und in der Armee beliebten Generals ein Drahtseilakt. Die Ukraine erlebt einen schweren Kriegswinter mit erneut massiven russischen Angriffen auf zivile Infrastruktur. Die Absetzung von Saluschnyj könnte sich nun negativ auf die Moral und den Durchhaltewillen der Soldaten auswirken.

Trotzdem entschied sich der ukrainische Präsident für das Manöver. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Nerven in der Ukraine zunehmend blank liegen. Selenskyj braucht Erfolge, setzt nun auf eine andere Kriegstaktik, und er möchte die Kommunikation in diesem Krieg besser steuern. Aber das ist hochriskant für das Land.

"Wie viele Soldaten will die Ukraine hier unnötig opfern?"

Saluschnyj gibt nach

Der ehemalige Armeechef gilt in der Ukraine als Held. "Ich habe ihm für zwei Jahre der Verteidigung gedankt", schrieb Selenskyj in den sozialen Netzwerken. "Wir haben darüber gesprochen, welche Erneuerung die ukrainischen Streitkräfte brauchen." Es sei auch darum gegangen, wie die Armeeführung erneuert werden könne. Selenskyj sagte, er habe Saluschnyj angeboten, "weiter Teil des Teams zu bleiben". Er gab aber keinen Hinweis auf eine mögliche neue Aufgabe für den 50 Jahre alten Soldaten.

Die ukrainische Führung stellt es also so dar, als sei die Entscheidung im Dialog mit Saluschnyj getroffen worden. Diese Darstellung ist verständlich, weil die Ukraine möglichen internen Streit nicht nach außen tragen möchte. Selenskyj hatte seinen Armeechef laut übereinstimmenden Medienberichten schon früher absetzen wollen, aber Saluschnyj soll sich geweigert haben. Auch andere ranghohe Armeeangehörige sollen sich hinter ihn gestellt haben.

Saluschnyj reagierte auf Telegram auf seine Entlassung. Er habe ein "wichtiges und ernsthaftes Gespräch" mit Selenskyj geführt, und es sei entschieden worden, Taktik und Strategie an der Front zu ändern. "Die Aufgaben von 2022 unterscheiden sich von den Aufgaben von 2024. Deshalb müssen sich auch alle ändern und an die neuen Realitäten anpassen. Auch um gemeinsam zu gewinnen", erklärte er.

Der Machtkampf der ukrainischen Eliten scheint also vorerst zugunsten Selenskyjs ausgegangen zu sein. Saluschnyj gibt nach, auch weil für ihn als Soldat vermutlich das Wohl des Landes an erster Stelle steht. Aber welche Auswirkungen hat nun der Wechsel an der Armeespitze?

"Gemeinsam zum Sieg"

Zunächst geht es Selenskyj um die Kommunikation. In einem aufsehenerregenden Artikel für die britische Zeitschrift "The Economist" schrieb Saluschnyj im November, dass der Krieg am Boden in eine Pattsituation geraten sei. Nur große Waffenlieferungen und ein Technologiesprung könnten die Ukraine wieder in die Offensive bringen. Selenskyj widersprach seinem höchsten Militär bei dieser Einschätzung öffentlich. Auch in der Frage einer weiteren Mobilisierung von Soldaten waren die Verantwortlichen für die ukrainische Kriegsführung uneins.