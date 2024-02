Seit gut zwei Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Militärexperte Carlo Masala erklärt im t-online-Interview, wo die Lage besonders kritisch ist und warum es Zweifel an Russlands Durchhaltevermögen gibt.

Am 24. Februar 2022 gab Wladimir Putin den Befehl zur Invasion in die Ukraine. Seitdem wehren sich die ukrainischen Streitkräfte in blutigen Schlachten gegen die russischen Angreifer. Gräueltaten der Kremltruppen in Orten wie Butscha, Isjum und Mariupol haben sich genauso in das kollektive Gedächtnis der Ukrainer eingebrannt wie anhaltende Angriffe auf die zivile Infrastruktur oder die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland.

Seit knapp zwei Jahren wütet der Krieg und ein Ende ist nicht in Sicht. "Russland stellt sich definitiv auf einen langen Krieg ein", sagt Militärexperte Carlo Masala im Interview mit t-online. Wie lange Russland angesichts einer schwierigen Wirtschaftslage durchhalten kann, ist seiner Ansicht nach jedoch fraglich. Zudem zeichnet er Szenarien auf, wie die Unterstützung Chinas, dem größten Verbündeten Wladimir Putins, bröckeln könnte.

t-online: Herr Masala, am 24. Februar jährt sich die russische Invasion in die Ukraine zum zweiten Mal. Im Westen macht sich angesichts der komplexen Lage des Krieges Ernüchterung breit. Wie blicken Sie aktuell auf den Krieg?

Carlo Masala: Die Ukraine geht schweren Zeiten entgegen. Im Donbass musste man bereits Städte wie Bachmut und Awdijiwka aufgeben, die sehr lang erfolgreich verteidigt wurden. Die entscheidende Frage ist nun: Ist die Ukraine in der Lage, nicht mehr allzu viel Territorium im Donbass zu verlieren?

Und wie lautet die Antwort?

Das lässt sich kaum voraussagen. Denn es ist eine hochdynamische Situation. Die Lage im Osten ist zumindest kritisch. Und das könnte bis nach dem Sommer anhalten. Abseits davon gelingen der Ukraine aber Erfolge: Im Schwarzen Meer hat man es geschafft, Russland die Kontrolle zu entreißen. Die russische Luftwaffe gerät zunehmend unter Druck. Anschläge auf kritische Infrastruktur in Russland nehmen zu. Auch das bindet Kräfte der russischen Streitkräfte.

Die Ukraine steckt in einem blutigen Abnutzungskrieg. Die Schlacht um Awdijiwka hat das bestätigt. Kann die Ukraine einen solchen Krieg überhaupt gewinnen?

Natürlich kann sie diesen Abnutzungskrieg gewinnen. Awdijiwka zeigt das anschaulich: Bis vor Kurzem verteidigte die ukrainische Armee die Stadt noch sehr erfolgreich. Am Ende gab sie die Stadt nicht etwa auf, weil Massen an russischen Soldaten drohten, sie zu überrollen. Sie gab Awdijiwka auf, weil die Munition fehlte, um den Russen möglichst viele Verluste zuzufügen. Das war die Strategie der Ukrainer in der Stadt.

(Quelle: IMAGO/M. Popow/imago) Zur Person Carlo Masala (55) ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Zudem leitet der Politologe das Metis Institut für Strategie und Vorausschau der Hochschule. Masala diskutiert regelmäßig im Podcast "Sicherheitshalber" über Sicherheitspolitik.

Dabei steht vor allem der Westen in der Bringschuld: Bislang haben die EU und die USA viel weniger geliefert als zugesagt. Liegt das Schicksal der Ukraine nur in der Hand der Verbündeten?

Das ist mir zu apodiktisch. Aber eines stimmt: Es liegt in der Hand der Alliierten, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Ukraine gewinnen kann.

Welche Voraussetzungen sind das?

Vor allem geht es um Waffenlieferungen. Die Ukraine braucht Munition, Ersatzteile und Artilleriesysteme. Das können und sollten wir liefern. Natürlich lässt sich nicht ausschließen, dass die Ukraine taktische Fehler macht – selbst wenn sie alles an Material haben sollte, was sie braucht. Wir im Westen können aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Ukraine militärisch erfolgreich ist. Dann muss die Ukraine noch ihre innenpolitischen Hindernisse beiseiteräumen.

Wo sehen Sie die dringendsten Probleme?