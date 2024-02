Scholz widerspricht Macron: Keine westlichen Bodentruppen in die Ukraine

Nach umstrittenem Vorschlag Scholz widerspricht Macron: Keine Bodentruppen in die Ukraine Von t-online , afp , fho Aktualisiert am 27.02.2024 - 12:36 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eilmeldung News folgen

Bundeskanzler Scholz hat seinem französischen Amtskollegen eine Absage erteilt. Er schließt weiterhin den Einsatz von Bodentruppen aus EU- und Nato-Ländern aus.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Überlegungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine eine klare Absage erteilt. Auch für die Zukunft gelte, "dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden gibt, die von europäischen Staaten oder Nato-Staaten dorthin geschickt werden", sagte Scholz am Dienstag bei einem Besuch in Freiburg.

"Das ist wichtig, sich immer wieder darüber zu versichern und dass das als Verständigung stattgefunden hat, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz guter und ganz wichtiger Fortschritt", fügte Scholz hinzu.

Macron hatte am Vorabend zum Abschluss einer Ukraine-Konferenz in Paris gesagt, die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine dürfe nicht ausgeschlossen werden. Scholz lobte zudem, dass es jetzt auch endlich die Bereitschaft gebe, außerhalb Europas mit EU-Geld etwa Munition für die Ukraine einzukaufen. Frankreich hatte dies bisher abgelehnt.

Harsche Kritik von deutschen Politikern

Zuvor hatten sich bereits eine Reihe deutscher Politiker gegen Macrons Äußerung ausgesprochen. "Es ist überhaupt kein Thema. Es ist kein Thema in der Diskussion in Deutschland und auch nicht in einem Bündnis", sagte Grünen-Chef Omid Nouripour bei ntv. Ähnlich wie Nouripour betonte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU) im rbb24 Inforadio, dass eine Entsendung deutscher Bodentruppen in die Ukraine nicht zur Debatte stehe.

Die Linke und das Bündnis Sahra Wagenknecht übten scharfe Kritik an Macron. "Im Élysée sind offenbar alle Sicherungen durchgebrannt", sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht. "Allein über die Möglichkeit von Bodentruppen in der Ukraine zu reden, ist gefährlicher Wahnsinn." Es bestehe die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg "in Richtung Weltkrieg eskaliert". Auch die AfD-Bundestagsfraktion erteilte Überlegungen zur Entsendung von Soldaten aus Nato-Staaten in die Ukraine eine kategorische Absage.