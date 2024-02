Westliche Bodentruppen in der Ukraine? "Das ist im Moment überhaupt kein Thema" Von t-online , dpa , afp , Reuters , csi Aktualisiert am 27.02.2024 - 10:41 Uhr Lesedauer: 3 Min. Tschechische Soldaten vor der Nato-Flagge (Archivbild): Die Idee des französischen Präsidenten für westliche Bodentruppen in der Ukraine stößt auf Widerstand. (Quelle: Vit Simanek/imago images) News folgen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schließt die Aussendung westlicher Truppen in die Ukraine nicht aus. Die Aufregung um die Aussage ist groß.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hat eine mögliche Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine als derzeit "kein Thema" bezeichnet. In Reaktion auf eine entsprechende Äußerung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sagte Kristersson am Dienstag dem schwedischen Rundfunk SVT: "Das ist im Moment überhaupt kein Thema." Derzeit "sind wir damit beschäftigt, fortschrittliche Ausrüstung in die Ukraine" zu schicken, fuhr der Regierungschef fort.

Macron hatte sich am Montagabend nach einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris zu einem möglichen Einsatz von Bodentruppen durch sein Land geäußert. Nichts sei ausgeschlossen, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, sagte der Staatschef. Es habe bei dem Treffen von über 20 Staats- und Regierungschefs zwar keine Einigkeit zum Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf könne nichts ausgeschlossen werden.

Kreml: "Absolut nicht im Interesse dieser Länder"

Es gebe keine Anfrage der ukrainischen Seite nach Bodentruppen, gab Kristersson weiter an. Deswegen sei das Thema nicht aktuell, fügte er hinzu – ohne die Möglichkeit gänzlich auszuschließen. Stockholm hat vor etwa einer Woche weitere Militärhilfen für die Ukraine in Form von Ausrüstungsgegenständen im Wert von 633 Millionen Euro angekündigt, darunter Artilleriemunition, Kriegsschiffe, Flugabwehrsysteme und Granaten.

Bundeskanzler Olaf Scholz selbst hatte einen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine erst am Montag abgelehnt und davor gewarnt, dass die Nato nicht Kriegspartei werden dürfe. In Prag erklärte Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala ebenfalls, er erwäge nicht, Truppen in die Ukraine zu schicken.

Und auch der Kreml reagierte: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte zu Journalisten, eine Entsendung von Truppen "ist absolut nicht im Interesse dieser Länder, darüber müssen sie sich bewusst sein." Dass die Möglichkeit nun diskutiert werde, sei ein "sehr wichtiges neues Element" in dem Konflikt, fügte Peskow hinzu.

Strack-Zimmermann: "Wird Putin freuen"

In Deutschland stieß Macrons Aussage ebenfalls auf Ablehnung. Grünen-Chef Omid Nouripour sagte, der Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine steht nicht zur Debatte. "Es ist überhaupt kein Thema. Es ist kein Thema in der Diskussion in Deutschland und auch nicht in einem Bündnis", sagte Nouripour am Dienstag bei ntv. Über die Äußerungen von Macron vom Vortag sagte Nouripour: "Ich habe einen launigen Macron erlebt, der einfach sagen wollte: Ich will nichts ausschließen."

Laut der Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger überschreite Frankreich mit der Äußerung Macrons eine Linie, die Deutschland, aber auch andere Länder wie die USA, klar gezogen hätten. Brugger kritisierte im Deutschlandfunk, die Worte Macrons lenkten von anderen wesentlichen Dingen ab, die zur Unterstützung der Ukraine gemeinschaftlich beschlossen worden seien. Dazu gehörten etwa die Lieferung weiterer Waffen sowie der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erneuerte in dem Zusammenhang ihre Kritik an Kanzler Scholz. "Deutschland muss diese Einschätzung definitiv nicht teilen, aber auffällig ist schon: Macron gibt den Antreiber. Der Bundeskanzler den Bremser", sagte Strack-Zimmermann t-online. "Für Europa übrigens fatal. Was für ein Bild, die Freunde argumentieren völlig unterschiedlich. Wird Putin freuen."

SPD-Außenexperte spricht von "Phantomdebatte"