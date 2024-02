Aktivisten schicken Brief an Scholz

Weitere Eskalation in Osteuropa? "Zeichnet sich ab, wovor viele seit Jahren warnen"

Mehrere deutsche Außenpolitiker warnen vor einer weiteren Eskalation durch den Kreml. Der Schauplatz ist eine kleine Region an der ukrainischen Grenze.

Wiederholt sich in Transnistrien die Geschichte? Der kleine Landstrich an der Grenze zur Ukraine und Moldau wird von 350.000 Einwohnern bewohnt und sieht sich von der moldauischen Zentralregierung in Chișinău als unabhängig. Nun will die seit 1992 abtrünnige Region offenbar einen Anschluss an Russland erwirken. Der Kreml unterstützt das separatistische De-Facto-Regime seit drei Jahrzehnten, hat dort reguläre Truppen stationiert, zudem sollen sich tausende moskautreue Paramilitärs in Transnistrien aufhalten.

Die Bundesregierung hat nun ihre Unterstützung für eine Lösung des Transnistrien-Konflikts bekräftigt. Grundlage dafür sei die moldauische Souveränität, erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Mittwoch. "Das Ziel ist eine Lösung des Konflikts auf Basis der territorialen Integrität und Souveränität von Moldau".

Die Separatisten hatten Moskau am Mittwoch in einer Erklärung offiziell um "Schutz" vor der Regierung in Chișinău gebeten. Die Sache ist politisch heikel. Beobachter befürchten, dass in Transnistrien eine neue Front im Konflikt Russlands mit der Ukraine eröffnet werden könnte. Es droht die nächste militärische Eskalation durch Russlands Diktator Wladimir Putin.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen verweist auf ein solches Szenario. "In der moldauischen Region Transnistrien zeichnet sich ab, wovor viele seit zwei Jahren warnen: Nämlich, dass der Krieg sich ausweitet. Auch in den Grenzgebieten der Ukraine hatten russlandtreue Separatisten Moskau zunächst um Hilfe gebeten, bevor es zur Annexion durch Russland kam", sagte Röttgen der "Rheinischen Post".

Kreml spricht von "Schutz unserer Landsleute"

Die Parallelen zum völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine sind in der Tat frappierend. So unterstützte Putin die separatistischen Bewegungen in den Regionen Donezk und Luhansk, bevor er schließlich den Angriff auf das gesamte Nachbarland befahl und die russischen Streitkräfte in die Ukraine einmarschieren ließ. Dieses Vorgehen könnte die Blaupause für Transnistrien sein.

Der transnistrische Oppositionsführer Gennadi Tschorba hält es für "sehr wahrscheinlich", dass die Separatisten in Kürze den Beitritt zu Russland beantragen werden. Dies könnte unmittelbar vor der Rede zur Lage der Nation geschehen, die Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag vor dem russischen Parlament halten wird. Der US-Thinktank ISW warnte unter Bezug auf Geheimdiensterkenntnisse bereits vor einigen Tagen davor, dass prorussische Separatisten ein Referendum zur Annexion Transnistriens an Russland auf den Weg bringen könnten.

Während die moldauische Regierung die Aussagen der prorussischen Separatisten über angeblichen "Druck" aus Chișinău als "Propaganda" zurückwiesen, kamen aus Moskau sogleich ganz andere Töne. Demnach ließ das Regime von Machthaber Wladimir Putin wissen, dass es über die Lage in Transnistrien besorgt sei. Russische Nachrichtenagenturen zitierten am Mittwoch das Außenministerium in Moskau mit den Worten, "der Schutz der Interessen der Bewohner Transnistriens, unserer Landsleute, ist eine der Prioritäten".

Transnistrien und seine Regierung wird nur von Russland anerkannt. Die übrigen Staaten sehen in der Region einen Teil der Republik Moldau. Etwa ein Viertel der Menschen dort sind Russen, knapp 30 Prozent sind Ukrainer und die übrigen Bewohner des knapp 20 Kilometer breiten Landstreifens überwiegend Moldauer.