Nach seinem offiziellen Wahlsieg bekommt Wladimir Putin Glückwünsche aus Autokratien. Bei einem Angriff in Belgorod sollen zwei Menschen gestorben sein. Mehr Informationen im Newsblog.

Kremlkritiker in Berlin: Wahl zeigt Protest gegen Putin

13.29 Uhr: Für den im Exil lebende Kremlkritiker Michail Chodorkowski hat die russische Präsidentschaftswahl den Protest eines bedeutenden Teils der Gesellschaft gegen Amtsinhaber Wladimir Putin gezeigt. Das teilt Chodorkowski in Berlin mit. Der frühere Ölunternehmer verweist auf die vielen Menschen, die einem Aufruf der Opposition gefolgt seien und mittags genau um 12.00 Uhr gewählt hätten.

Schon vorher hätten sich Zehntausende Menschen für Kandidaten bei der Präsidentenwahl engagiert, die dann vom Kreml nicht zugelassen wurden, oder ihre Anteilnahme am Tod des Oppositionsführers Alexej Nawalny gezeigt. "Für die Einwohner der Großstädte hat sich die psychologische Situation grundlegend geändert", sagt Chodorkowski, der wegen seiner Gegnerschaft zu Putin zehn Jahre im Gefängnis gesessen hat.

Diesen Menschen würden jetzt vom Kreml Zahlen über angeblich 87 Prozent Zustimmung zu Putin und einer Wahlbeteiligung von 77 Prozent präsentiert. "Das sind Ergebnisse, an die kein normaler Mensch in Russland glauben kann", so Chodorkowski.

Kreml spricht sich für "eine Art Pufferzone" aus

12.25 Uhr: Der Kreml spricht sich für die Einrichtung "einer Art Pufferzone" zum Schutz russischen Territoriums vor ukrainischen Angriffen aus. Dies sei notwendig, damit die Gebiete nicht mehr innerhalb der Reichweite "jeglicher Mittel, die der Feind zum Angriff auf uns einsetzt", lägen, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Präsident Wladimir Putin hatte nach seiner Wiederwahl am Sonntag erklärt, dass er die Einrichtung einer solchen Pufferzone nicht ausschließe. Details nannte er nicht, sagte aber, dass eine solche Zone womöglich so groß sein müsste, dass russisches Gebiet nicht mit ausländischen Waffen erreicht werden könne. Putin reagierte damit auf die Frage, ob er der Ansicht sei, dass Russland die ostukrainische Region Charkiw einnehmen müsse. Charkiw grenzt an die russische Region Belgorod, die zuletzt verstärkt von der Ukraine aus angegriffen worden ist.

Kremlsprecher nennt Putins Ergebnis "außergewöhnlich"

12.13 Uhr: Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnet das Wahlergebnis von Wladimir Putin bei der russischen Präsidentenwahl als "außergewöhnlich". "Das ist ein absolut außergewöhnliches Ergebnis für den amtierenden Präsidenten (...) und eine deutliche Bestätigung der Unterstützung unserer Bevölkerung für ihren Staatschef", erklärt Peskow. Nach offiziellen Angaben hatte Putin mehr als 87 Prozent der Stimmen erhalten.

Peskow wendet sich zudem gegen Julia Nawalnaja, die Witwe des verstorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny. Auf die Nachfrage eines Journalisten sagt er: "Diese Julia Nawalnaja, die Sie erwähnt haben, gehört immer mehr zu jenen Menschen, die ihre Wurzeln verlieren, ihre Verbindung zum Vaterland verlieren, ihr Verständnis für ihr Vaterland verlieren, den Puls ihres Landes nicht mehr spüren."

Gouverneur: Zwei Tote bei Angriff aus der Ukraine in Belgorod

12.03 Uhr: Bei einem Angriff aus der Ukraine sind am Montag in der russischen Grenzregion Belgorod zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Das berichten örtliche Behörden. Der Angriff habe ein Haus in dem Dorf Nikolskoje getroffen, teilt der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, im Onlinedienst Telegram mit.

Ein 17-Jähriger und ein weiterer Mann seien "bei dem direkten Angriff auf ein Haus" getötet worden. Sie seien ihren Verletzungen vor dem Eintreffen der Rettungskräfte erlegen. Die Ukraine hatte ihre Angriffe auf die russischen Grenzregionen zuletzt verschärft.

China erwägt Beteiligung an Friedenskonferenz