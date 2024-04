Aktualisiert am 12.04.2024 - 01:15 Uhr

Russische Tanker in der Ostsee: Finnischer Grenzschutz warnt

Wie die Behörde am Donnerstag erklärte, passieren wöchentlich 70 dieser Schiffe mit 100.000 Tonnen Rohöl an Bord den finnischen Meerbusen, nachdem sie in verschiedenen russischen Häfen beladen wurden. Es bestehe "ein erhöhtes Unfallrisiko mit Folgen für die Umwelt", sagte der Leiter der Abteilung für maritime Sicherheit, Mikko Simola.