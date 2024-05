Russland zahlt einen empfindlichen Preis für den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine – zumindest am Aktienmarkt, weil Gazprom heftige Verluste einfährt. Mehr Informationen im Newsblog.

Putins Krieg beschert Gazprom tiefrote Zahlen

20:31 Uhr: Mit dem Angriff auf die Ukraine hat Wladimir Putin nicht nur unermessliches Leid über das Nachbarland gebracht, sondern auch die Gasverkaufserlöse des russischen Energiekonzerns Gazprom mehr als halbiert. Das rächt sich jetzt in den Bilanzen. Gazprom hat im Jahr 2023 den größten Verlust seit einem Vierteljahrhundert hinnehmen müssen. Mit einem Minus von 629 Milliarden Rubel (6,9 Milliarden Dollar) ist die Bilanz des abgelaufenen Jahres tiefrot, das staatseigene Erdgasmonopol liegt quasi in Trümmern, weil Europa als Markt so gut wie weggefallen ist.

Die Einnahmen von Gazprom sanken im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent auf 8,5 Billionen Rubel. Beim Gas halbierten sich die Erlöse von 8,4 Billionen auf gut 4,1 Billionen Rubel. Die in Moskau notierten Aktien des Unternehmens fielen nach dieser Nachricht um mehr als 4,4 Prozent. Analysten hatten wenigstens einen kleinen Gewinn erwartet.

Macron schließt Einsatz von Bodentruppen nicht aus

16.57 Uhr: Trotz Kritik hält Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron an der Möglichkeit fest, die Ukraine auch mit westlichen Bodentruppen zu unterstützen. "Wenn die Russen die Frontlinien durchbrechen sollten, wenn es eine ukrainische Bitte gäbe – was heute nicht der Fall ist –, dann sollten wir uns die Frage berechtigterweise stellen", sagt Macron in einem Interview des "Economist". Dies sei eine Lehre aus den vergangenen beiden Kriegsjahren, so Macron weiter.

"Wie ich schon gesagt habe, schließe ich nichts aus, weil wir jemandem gegenüberstehen, der nichts ausschließt", sagt Macron – offensichtlich mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin. "Wir waren zweifelsohne zu zögerlich, als wir die Grenzen unseres Handelns gegenüber jemandem formuliert haben, der keine mehr hat und der der Angreifer ist." Macron betont, es gehe auch darum, nicht alles aufzudecken, was man tun werde oder nicht. Sonst schwächten sich die westlichen Staaten nur selbst.

Macron hatte bereits Ende Februar einen Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine angedeutet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dem vehement widersprochen. Nun legt Macron nach: "Wenn Russland in der Ukraine gewinnt, haben wir keine Sicherheit mehr in Europa." Wer könne garantieren, dass Russland dort Halt mache, fragt er. "Welche Sicherheit gäbe es für andere Nachbarländer, Moldawien, Rumänien, Polen, Litauen und so viele andere?"

Schweiz lädt offiziell zur Ukraine-Konferenz ein

13.37 Uhr: Die Schweiz hat mehr als 160 Delegationen offiziell zur geplanten Ukraine-Konferenz eingeladen. Sie findet am 15. und 16. Juni in einem Nobelhotel am Vierwaldstättersee, dem Bürgenstock, statt und wurde auf Bitten der Ukraine organisiert. Das Treffen finde auf Ebene der Staats- und Regierungschefs und -chefinnen statt, teilt das Außenministerium in Bern mit.

Ziel sei, ein gemeinsames Verständnis für einen möglichen Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu entwickeln. Dies soll die Grundlage für einen Friedensprozess sein. "Russland wurde zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeladen", heißt es in der Mitteilung. Das Schweizer Außenministerium verwies darauf, dass Moskau mehrfach öffentlich eine Teilnahme abgelehnt habe. Die Konferenz solle einen Friedensprozess anstoßen. "Die Schweiz ist überzeugt, dass Russland im Verlauf dieses Prozesses miteinbezogen werden muss. Ein Friedensprozess ohne Russland ist undenkbar."

Grundlage der Diskussionen ist die Friedensformel, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Herbst 2022 bei den Vereinten Nationen vorgestellt hat. Kiew verlangt, dass Aggression bestraft, Leben geschützt, Sicherheit und territoriale Integrität wiederhergestellt und Sicherheit garantiert werden.

Selenskyj: "Nur Stärke kann diesen Terror stoppen"