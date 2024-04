Die militärische Lage der Ukraine ist dramatisch. Robert Habeck will ihr stärker helfen. Doch auf seiner Reise zeigt sich, wie schwierig das wird.

Der Horror dieses Krieges, er bricht in der Ukraine manchmal unerwartet auf. Robert Habeck steht in einem Klassenraum in Irpin, etwa eine Autostunde von Kiew entfernt. Hier haben die Ukrainer zu Beginn der russischen Invasion den Durchmarsch auf Kiew gestoppt. Trotz heftiger Gefechte Anfang März 2022 konnten die Russen Irpin nie ganz einnehmen, auch wenn viele Ukrainer fliehen mussten und viele ermordet, gefoltert, vergewaltigt wurden.

Nun ist der Alltag zurück in Irpin, zumindest ein bisschen. Der deutsche Vizekanzler will an diesem Donnerstagmittag den Wiederaufbau der Schule und eine neue Solaranlage auf dem Dach feiern. Auf den Tischen der Teenager liegen Blätter mit Matheübungen. Habeck möchte wissen, wie sie sich fühlen, jetzt, wo sie hier wieder gemeinsam lernen können. Und wie lange sie das nicht konnten.

Ein junges Mädchen erzählt, sie fühle sich weniger unruhig, weil sie wieder mit den Menschen zusammen sei, die sie liebe. Dann erzählt ein anderes Mädchen. Am 7. März habe sie Irpin verlassen. Sie weiß das Datum genau, obwohl es zwei Jahre her ist. Sie saß im Auto mit ihren Eltern, es waren mehrere Autos. Sie wollten weg. Doch die Russen haben sie gestoppt. Am Ende haben nur sie und ihre Eltern überlebt. Alle anderen Autos hinter ihnen wurden mit Gewehren beschossen, so erzählt sie es.

Es war ein Massaker, vor ihren Augen. Und jetzt ist wieder Mathe.

Eigentlich ist Vizekanzler Robert Habeck in die Ukraine gereist, um positive Geschichten zu erzählen. Um Hoffnung zu verbreiten. Um Mut zu machen. Doch so wie in diesem Klassenraum in Irpin holt ihn das Grauen des Krieges immer wieder ein. Und damit auch die Frage, ob Deutschland genug tut. Ob er genug tut. Es geht jetzt ums Überleben.

Es läuft mies

Schon als Robert Habeck am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr am Bahnhof in Kiew aus dem Sonderzug steigt, lässt er durchblicken, dass er weiß, wie die Lage ist. Sein Besuch falle "in eine Zeit, in der die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit noch einmal jede Unterstützung braucht", sagt er vor dem Zug in die Mikrofone. Sie stehe "militärisch enorm unter Druck". Es läuft mies, heißt das auf gut Deutsch.

Mit fast täglichen Luftangriffen versucht Wladimir Putin, die Ukrainer mürbe zu machen. An den Frontlinien hat sich ein Stellungskrieg entwickelt, ein blutiger Kampf in Schützengräben. Größere Durchbrüche erscheinen Beobachtern nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Der Ukraine fehlen nicht nur Munition und Waffen, sondern auch Soldaten.

Die Menschen können nicht mehr, viele wollen auch eigentlich nicht mehr. So schildern es Beobachter. Aber noch viel weniger als diesen Krieg wollen sich die Ukrainer ergeben und unter russischer Herrschaft leben. Viele haben schon leidvoll erfahren, wie das ist. Sie trauen Wladimir Putin nicht, also müssen sie weiterkämpfen. Irgendwie.

Rüstung first