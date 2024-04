Seine gefährliche Mission

Per Zug durch Deutschland – jetzt spielen

Robert Habeck ist in der Ukraine. Es ist ein heikler Besuch des Vizekanzlers. Denn er muss wohl einige Hoffnungen enttäuschen.

"Ich zeige Ihnen mal was", sagt Robert Habeck und läuft los. Der Vizekanzler ist gerade mit dem Sonderzug in Kiew angekommen. Er ignoriert seine Wagenkolonne und geht ins Bahnhofsgebäude, vorbei am frühmorgendlichen Reisetrubel und an den Rand einer Treppe.

Dort ist eine große Abfahrtanzeige angebracht, allerdings steht sie auf dem Boden und hängt nicht wie üblich in der Luft. Auf der Tafel stehen Namen wie Simferopol, Luhansk oder Sevastopol. "Das sind die Orte, die nicht mehr erreichbar sind", sagt Habeck. Die Bahn fährt noch, aber sie kann gerade nicht überall hinfahren. Es ist ein bitteres Symbol für das, was hier ohnehin niemand vergessen kann: Die Ukraine ist im Krieg.

Der Vizekanzler ist hergekommen, um der Ukraine die deutsche Solidarität zu versichern. Es geht wie so oft in der Politik auch um Hoffnung. Hoffnung für ein Land, das von Russland mit Luftangriffen terrorisiert wird. Und für das es dramatisch eng wird an den Frontlinien.

Habeck hat schon häufiger gezeigt, dass er angesichts dieser Lage die richtigen Worte findet. Einige sagen: Er findet die Worte, die eigentlich der Kanzler finden müsste. Die Frage, mit der er auch in der Ukraine konfrontiert werden dürfte, lautet: Findet Habeck noch mehr als nur Worte? Mehr Waffen zum Beispiel – und Geld?

Nicht mit leeren Händen

Die Reise sei "ein Zeichen, dass wir wissen, dass wir die Ukraine dauerhaft und beharrlich unterstützten müssen – und auch werden", sagte Habeck, als er kurz zuvor aus dem Zug gestiegen ist. Der Besuch falle "in eine Zeit, in der die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit noch einmal jede Unterstützung braucht".

Die Ukraine stehe "militärisch enorm unter Druck" und kämpfe "für die Werte, die Europa eint und ausmacht", sagt Habeck. "Deswegen ist der erfolgreiche Kampf der Ukraine auch im höchsten Eigeninteresse Deutschlands." Es ist wohl eine der wichtigsten Botschaften seiner Reise an die deutsche Öffentlichkeit.

Und es ist nicht so, als sei Robert Habeck mit leeren Händen hergekommen. Wie schon vor etwa einem Jahr bei seinem ersten Besuch als Wirtschaftsminister hat er eine kleine Gruppe von Wirtschaftsvertretern mitgebracht, vor allem aus dem Energiesektor und der Verteidigungsindustrie. Sie sollen hier Geschäfte machen, investieren. Und damit auch den Menschen Hoffnung geben. Die Bundesregierung fördert deutsches Engagement mit Garantien für Investitionen und Exporte.

Es gehe zum einen darum, "vor Ort zu schauen, welche Unterstützung die Energieinfrastruktur braucht", sagt Habeck. Zum anderen sei "eine Aufgabe, die nicht so schnell verschwinden wird", die Rüstungsproduktion in Europa und in der Ukraine hochzufahren.

Am Wochenende hat die Bundesregierung außerdem verkündet, dass Deutschland der Ukraine ein drittes Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung stellen wird. Es mangelt der Ukraine an vielem, aber Luftverteidigung steht gerade sehr weit oben auf der Liste.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich dafür natürlich bei Deutschland bedankt. Nur um wenige Tage später darauf hinzuweisen: Das, was die internationale Gemeinschaft für Israel im Konflikt mit dem Iran tut, das würde auch der Ukraine gegen Russland helfen. Mehr internationale Unterstützung also. Oder wie Selenskyj es formulierte: "Die Intensität der russischen Angriffe erfordert eine größere Einigkeit."

Er kann nicht, wie er gerne würde