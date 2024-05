Für die Ukraine ist die Rückeroberung der Halbinsel Krim eines der obersten Kriegsziele. Mit Luftangriffen setzt sie die russischen Besatzer immer wieder unter Druck – so auch am Mittwoch.

Brände auf russischem Luftwaffenstützpunkt

Doch an den russischen Angaben gibt es erhebliche Zweifel. In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die Einschläge von Geschossen und darauf folgend Explosionen auf der Luftwaffenbasis von Belbek zeigen sollen. Zudem zeigt das Fire Information for Resource Management System (FIRMS), ein nahezu in Echtzeit arbeitendes System der US-Raumfahrtbehörde Nasa zur weltweiten Erkennung von Bränden, dass auf dem Flughafen Belbek Feuer ausgebrochen sind, die sich im Laufe des Mittwochmorgens ausgebreitet haben. Die FIRMS-Daten, die auf der Beobachtung mit Satelliten basieren, sind stets mit rund drei Stunden Verzögerung einsehbar.