Der SPD-Politiker Joe Weingarten hat am Samstag vorgeschlagen, deutsche Patriot-Systeme an der Grenze zur Ukraine aufzustellen, um den Luftraum im Westen der Ukraine besser zu schützen. "Wir müssen alles dafür tun, dass die Ukraine den russischen Angriff besteht", sagte das Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags dem "Spiegel". Westliche Raketen scheinen Russland zunehmend nervöser zu machen, denn am gleichen Tag meldete sich ein Putinvertrauter mit markigen Worten.

Doch Medwedew drohte jetzt damit, diese sogar über die Ukraine hinaus auszudehnen. "Wenn das so weitergeht, wird die garantierte Pufferzone irgendwo an der Grenze zu Polen liegen. Oder bereits in Polen selbst", drohte der russische Politiker in seinem Telegrambeitrag. Genau dort, wo Weingarten eigentlich Patriot-Systeme aufstellen will. Medwedew erwähnte auch nicht-strategische Atomwaffen als ein "vages Konzept" ohne näher darauf einzugehen, ob er eine Stationierung oder einen möglichen Einsatz meine.