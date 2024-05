Russische Bombe trifft Baumarkt – 200 Menschen in Gebäude

Russische Truppen nehmen offenbar Dorf ein

14.55 Uhr: Russische Truppen haben einer Meldung der Nachrichtenagentur Interfax zufolge das Dorf Archangelske in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen. Zudem rückten sie in der nordöstlichen Region Charkiw vor und haben zwei Gegenangriffe der Ukraine abgewehrt, heißt es unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Eine Stellungnahme der Regierung in Kiew liegt zunächst nicht vor.

Italiens Notenbankchef fordert Banken zum Rückzug aus Russland auf

14.21 Uhr: Italiens Notenbankchef Fabio Panetta fordert die Banken des Landes auf, sich aus Russland zurückzuziehen. Zwar sei das mit Problemen verbunden, sagt der EZB-Banker nach dem Ende des G7-Finanztreffens in Stresa. "Dennoch muss man aussteigen, wegen des Reputationsproblems." Nach der österreichischen Raiffeisen Bank International hat Unicredit die größte Verbindung zu Russland unter den europäischen Banken. Intesa Sanpaolo arbeitet daran, sein Geschäft im Land abzustoßen.

10.02 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat eine Bilanz der Verluste auf russischer Seite seit dem Beginn der vollständigen Invasion am 24. Februar 2022 vorgenommen. Insgesamt wurden 500.080 Verluste an russischen Soldaten registriert. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 1.140 neue Verluste hinzugekommen. Überprüfbar sind die Angaben nicht.

Neben den personellen Verlusten berichtete der ukrainische Generalstab auch von einer erheblichen Zerstörung von militärtechnischen Anlagen und Waffen auf russischer Seite. In den vergangenen 24 Stunden konnten die Ukrainer nach eigenen Angaben insgesamt 15 russische Panzer, ein Flugabwehrsystem und zwei Mehrfach-Raketenwerfer unbrauchbar machen. Auch wurden 27 Artilleriesysteme zerstört.

Stoltenberg: Chinas Hilfe entscheidend für Russland

4.30 Uhr: Chinas Unterstützung für Moskau ist im russischen Angriffskrieg nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg "entscheidend". "China sagt, es wolle gute Beziehungen mit dem Westen unterhalten. Zur gleichen Zeit heizt Peking aber den Krieg in Europa an. Man kann nicht beides haben", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Es gebe eine eindeutige Zunahme der Verkäufe von Maschinenteilen, Mikroelektronik und anderen Technologien, die Moskau nutze, um Raketen, Panzer und Flugzeuge für den Einsatz gegen die Ukraine zu produzieren. "Chinas Unterstützung ist für den russischen Angriffskrieg entscheidend", sagte Stoltenberg weiter.