Diplomaten kritisieren Deutschland wegen seiner Haltung bei neuen Sanktionen. Die EU-Staaten einigen sich auf Gespräche mit Moldau und der Ukraine. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Schweden: Russisches Flugzeug hat Luftraum verletzt

11.22 Uhr: Ein russisches Militärflugzeug hat nach Angaben der schwedischen Streitkräfte am Freitag kurz den schwedischen Luftraum verletzt. Das Flugzeug sei östlich der Ostsee-Insel Gotland in den Luftraum eingedrungen und habe auf Warnungen nicht reagiert, teilt das schwedische Militär mit. Zwei schwedische Kampfjets hätten das Flugzeug, eine SU-24, dann abgefangen.

Scholz lehnt Putin-Vorschlag ab

10.53 Uhr: Vor der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die von Russlands Präsident Wladimir Putin genannten Bedingungen für einen Stopp der Kampfhandlungen zurückgewiesen. Putin schlage letztlich vor, "einen imperialistischen Raubzug in Dokumente zu fassen", sagte Scholz nach dem G7-Gipfel in Italien der ARD. "Was wir brauchen, ist kein Diktatfrieden, sondern ein fairer gerechter Frieden, der die Integrität und die Souveränität der Ukraine im Blick hat."

Putin hatte am Freitag gesagt, Russland sei bereit, die Kämpfe einzustellen und Gespräche aufzunehmen, wenn sich die ukrainischen Streitkräfte aus den vier östlichen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson zurückziehen, die Russland völkerrechtswidrig für sich beansprucht. Russland kontrolliert derzeit nur Teile der vier Regionen. Die Ukraine müsse zudem ihre Bestrebungen aufgeben, der Nato beizutreten. BSW-Politikerin Sahra Wagenknecht hat die Ukraine aufgefordert, den Vorschlag zu prüfen. Die Ukraine lehnt die Bedingungen Putins ab.

Heusgen: "Wir dürfen uns keine Illusionen machen"

10.09 Uhr: Während die Schweiz zu einer Friedenskonferenz einlädt, greift Russland in der Ukraine weiter an. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, drängt auf mehr Unterstützung für Kiew – und wirft der deutschen Politik fehlenden Mut vor. Hier lesen Sie das ganze Interview.

Scholz fordert: Russland muss bei nächster Konferenz dabei sein

10.06 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz dämpft Erwartungen an die internationale Konferenz für ein Ende des Ukraine-Krieges in der Schweiz. Dem ZDF sagte Scholz am Samstag am Rande des G7-Gipfels in Süditalien, es gehe darum, Grundlagen zu legen für eine Folgekonferenz. "Und dann wird es auch darauf ankommen, dass Russland dabei ist", sagte Scholz. "Deshalb ist das ein diplomatisches Pflänzchen, das wir jetzt gießen, damit es größer wird." Scholz will noch am Samstag in die Schweiz reisen.

Zu der Konferenz werden Staats- und Regierungschefs sowie weitere hochrangige Vertreter aus rund 90 Ländern erwartet. Was besprochen werden soll und wie hoch die Chancen auf eine Einigung stehen, lesen Sie hier.

FDP-Politiker betont: Ziele in ganz Russland sind legitim