USA liefern Ukraine wichtiges Waffensystem

Die USA liefern ein wichtiges Waffensystem. Sigmar Gabriel äußert sich vielsagend zu einer möglichen deutschen Luft-Unterstützung. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine meldet Raketen- und Drohnenangriff auf Kiew

5.40 Uhr: Russland greift nach ukrainischen Angaben die Hauptstadt Kiew mit Raketen und Drohnen an. Nach ersten Angaben des ukrainischen Militärs gibt es keine Verletzten oder Schäden. Die ukrainische Luftabwehr habe alle Flugkörper zerstört, die sich der Stadt genähert hätten, teilt der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Nach ersten Informationen habe Russland für den Angriff eine Kombination aus Marschflugkörpern und ballistischen Raketen sowie Drohnen eingesetzt. Das Ausmaß des Angriffs ist zunächst unklar.

Bolivien erhöht Treibstoffimporte aus Russland

5.10 Uhr: Im Kampf gegen seine Treibstoffknappheit sichert sich Bolivien die Unterstützung Russlands. Es sei ein Abkommen über den Verkauf von Treibstoff an das südamerikanische Land geschlossen worden, da die eigenen Vorräte zur Neige gingen, sagte der bolivianische Präsident Luis Arce am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Moskau nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Arce traf während seiner Russlandreise auch Vertreter des russischen Ölkonzerns Rosneft, nannte aber keine Details des Deals.

Bolivien, dessen eigene Treibstoffproduktion in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist, sieht sich einer steigenden Nachfrage gegenüber. Die Regierung macht Schmuggel für die jüngsten Treibstoffengpässe verantwortlich, die zu Protesten und langen Warteschlangen führten. Arce steht wegen interner Streitigkeiten in seiner Regierungspartei unter politischem Druck, insbesondere wegen des Konflikts mit einer Fraktion, die von seinem früheren Mentor, Ex-Präsident Evo Morales, angeführt wird.

Bolivien und Russland unterhalten enge Beziehungen. Das südamerikanische Land hat wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine keine direkten Sanktionen gegen Russland verhängt und den russischen Angriff auf die Ukraine nicht offiziell verurteilt.

Nato-Chef unterstützt Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland

3.08 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt die Entscheidung der Bundesregierung, der Ukraine den Einsatz von gelieferten Waffen aus Deutschland gegen militärische Ziele in Russland zu erlauben. Der Norweger sagte der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview, die Ukraine habe das Recht auf Selbstverteidigung und nun auch mehr Möglichkeiten, sich gegen die Angreifer zur Wehr zu setzen. Dazu gehöre das Recht, legitime militärische Ziele innerhalb Russlands anzugreifen. Stoltenberg äußerte sich am Rande eines Treffens von östlichen Nato-Staaten im lettischen Riga.

Mehrere Staaten, darunter Deutschland und die USA, hatten der Ukraine kürzlich die Genehmigung erteilt, von ihnen gelieferte Waffen auch gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet einzusetzen, um Angriffe von dort auf die Ukraine zu verhindern. Auf die Frage, ob die Ukraine bereits westliche Waffen dafür genutzt habe, sagte Stoltenberg, er könne nicht auf operative Details eingehen. Generell unterstütze er aber die Lockerung der Beschränkungen, weil es für die Ukraine dadurch einfacher geworden sei, das Recht auf Selbstverteidigung zu wahren.

"Es ist sinnvoll, der Ukraine den Einsatz dieser Waffen zu gestatten, insbesondere gegen militärische Ziele in der Nähe der Ukraine", sagte Stoltenberg. "Dies ist ein Angriffskrieg, sie verteidigen sich. Sich zu verteidigen, ist keine Eskalation."

NHK: Japan erwägt Sanktionen wegen Unterstützung Russlands

2.35 Uhr: Japan erwägt einem Medienbericht zufolge neue Export-Sanktionen gegen Unternehmen, die die russische Invasion in der Ukraine durch die Lieferung von Material unterstützen, das von Moskaus Militär genutzt werden könnte. Dazu zählten auch chinesische Firmen, berichtete der staatliche Rundfunksender NHK. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida werde voraussichtlich auf dem bevorstehenden G7-Gipfel in Italien einen entsprechenden Plan vorlegen.

Bericht: USA wollen Ukraine weiteres Patriot-System liefern

1.15 Uhr: US-Präsident Joe Biden will der Ukraine einem Medienbericht zufolge ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung stellen, um die Verteidigung gegen Russlands Angriffe aus der Luft zu stärken. Biden habe sich vergangene Woche nach einer Reihe von Treffen mit ranghoher Besetzung dazu entschieden, schrieb die "New York Times" am Dienstag unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen in der US-Regierung. Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, bestätigte den Bericht am Dienstag auf Nachfrage nicht.