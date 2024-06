Russland findet immer weniger Käufer für eigene Waffen

Putin und Kim Jong-un demonstrieren Einigkeit. Lindner sorgt sich um den Zusammenhalt der westlichen Staaten. Alle Informationen im Newsblog.

Russlands Waffenexporte sinken drastisch

10.32 Uhr: Russlands Rolle als einer der weltweit führenden Waffenexporteure wankt zunehmend, das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Insbesondere der andauernde Krieg gegen die Ukraine hat dem Exportgeschäft einen deutlichen Dämpfer verpasst. "Der Krieg gegen die Ukraine ist alles andere als Werbung für russische Waffen", so der russische Militärexperte Pawel Lusin im Gespräch mit der "FAZ". Tatsächlich ist Russlands Anteil am globalen Waffenhandel zwischen 2019 und 2023 um knapp die Hälfte gesunken – von 21 Prozent auf nur noch elf Prozent, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ermittelt hat.

Neben den Misserfolgen auf dem Schlachtfeld werden auch Qualitätsprobleme und Verzögerungen bei Bestellungen als Gründe für den Rückgang genannt. Der Mangel an westlichen Komponenten führt dazu, dass Russland einfache Waffen herstellt, was Konsequenzen für den Export hat. "Das Land wird aus dem Markt für Hightech-Waffen herausgedrängt", heißt es in einem Bericht des amerikanischen Thinktanks Center for Strategic and International Studies (CSIS). Zwar glaubt Russland-Expertin Marija Snegowaja vom CSIS nicht, dass das Ende des russischen Waffenexports bereits eingeläutet ist: "Auch wenn Russland weniger moderne Waffensysteme verkauft, kann es als Lieferant für ärmere Länder attraktiv bleiben." Dennoch unterstreicht der Trend den schwindenden Einfluss Russlands in diesem Sektor.

Agenturen: Putin kündigt neues "Grundlagendokument" zwischen Russland und Nordkorea an

07.28 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang ein neues "Grundlagendokument" zwischen beiden Ländern angekündigt. "Heute ist ein neues Grundlagendokument fertig, das die Basis für unsere langfristigen Beziehungen legen wird", sagt Putin laut russischen Nachrichtenagenturen in der nordkoreanischen Hauptstadt. Moskau und Pjöngjang seien bei der Stärkung ihrer bilateralen Beziehungen "weit vorangekommen".

Russische Atom-U-Boote üben Schießen auf Ziele in der Barentssee

06.50 Uhr: Russland setzt bei Militärübungen in der Barentssee nach eigenen Angaben auch Atom-U-Boote ein. Zur Nordflotte gehörende kernenergiebetriebene Schiffe feuerten mit Raketen auf Ziele im Meer, wie russische Nachrichtenagenturen melden. Die Übung sei erfolgreich verlaufen. Die Barentssee liegt vor den nördlichen Küsten Norwegens und Russlands.

Lindner: Fehlende Ukraine-Hilfen könnten EU und Nato spalten

3.33 Uhr: Finanzminister Christian Lindner (FDP) fordert eine offenere Kommunikation der Bundesregierung zur Ukraine-Politik in Ostdeutschland. "Wir müssen den Menschen in Ostdeutschland die Ukraine-Politik der Bundesregierung in aller Offenheit erklären", sagte Lindner der "Rheinischen Post". Es gehe nicht nur darum, der Ukraine mit Waffenlieferungen, Flüchtlingshilfe und Wirtschaftsförderung im Abwehrkampf gegen Russland zu helfen, sondern auch um deutsche Interessen.

Würde Deutschland den Völkerrechtsbruch und Angriffskrieg Russlands hinnehmen würde, könnten die EU und die Nato zerbrechen. "Denn etwa Polen und Tschechien würden sich fragen, ob wir sie genauso fallenlassen würden im Ernstfall." Hinzu komme, dass Deutschland bei einem Fall der Ukraine zusätzlich mehrere Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen und versorgen müsste. "Das wäre um ein Vielfaches teurer, als die aktuellen Hilfen, die wir leisten."

Tass: Moskau prüft Stationierung von Langstreckenwaffen mit Partnern