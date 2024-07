Russland will militärisch auf die neuen Nato-Pläne reagieren. Moskau plant zudem, nicht an einem möglichen zweiten Friedensgipfel teilnehmen. Alle Informationen im Newsblog.

Moskau will nicht an zweitem Friedensgipfel teilnehmen

10.22 Uhr: Russland will nach Angaben aus dem Außenministerium nicht an einem möglichen zweiten Friedensgipfel zur Ukraine teilnehmen. Die Kiewer Vorstellungen zu einem Nachfolgetreffen der Konferenz in der Schweiz Mitte Juni seien bekannt, sagt Vizeaußenminister Michail Galusin der staatlichen Nachrichtenagentur Ria in Moskau. Aus russischer Sicht solle es dabei erneut nur um die Vorschläge des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gehen, andere Friedensinitiativen würden ignoriert. "Für uns sind solche Ultimaten unannehmbar, und wir werden an solchen Gipfeln nicht teilnehmen", sagt Galusin.

Er bezieht sich auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die Ukraine aktiv an einer zweiten Konferenz arbeite, an der diesmal auch Russland beteiligt sein solle. Sie solle möglichst noch vor der US-Wahl im November stattfinden, weil nach einem möglichen Sieg des Republikaners Donald Trump die Unterstützung für die Ukraine ungewiss sei, heißt es.

Russland kündigt Reaktion auf US-Langstreckenraketen in Deutschland an

10.30 Uhr: Russland will nach eigenen Angaben auf die geplante Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland mit militärischen Maßnahmen reagieren. Dies berichten staatliche Medien unter Berufung auf den russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow, ohne konkrete Details dazu zu nennen. Die Entscheidung, die Raketen in Deutschland zu stationieren, ziele darauf ab, die Sicherheit Russlands zu beeinträchtigen, wird Rjabkow zitiert.

Die USA und Deutschland hatten am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt, dass ab 2026 neue US-Langstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden sollen, wie Tomahawk-Marschflugkörper und derzeit noch in der Entwicklung befindliche Hyperschallraketen. Dies soll als Beitrag der USA "zur integrierten europäischen Abschreckung" dienen.

Gouverneur: Toter bei Angriff auf russische Grenzregion Belgorod

9.40 Uhr: Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Mann getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilt Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Der Vorfall habe sich in dem Dorf Rschewka ereignet. Belgorod ist die russische Region, die im Verlauf des russischen Angriffskrieges am häufigsten von ukrainischem Beschuss betroffen ist.

Laut Präsident Wladimir Putin versuchen die russischen Streitkräfte, in der nordostukrainischen Region Charkiw eine "Pufferzone" zu schaffen, um Belgorod vor ukrainischen Angriffen zu schützen. Die russischen Invasionstruppen hatten vor einigen Wochen eine neue Offensive in der Region Charkiw gestartet.

Ukraine bekommt mehr Munition und Drohnenabwehr von Litauen

9.22 Uhr: Litauen hat der Ukraine weitere Militärhilfe für den Kampf gegen Russland geleistet. Die ukrainische Armee habe Munition und Ausrüstung zur Abwehr von Drohnen erhalten, teilt das Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Auch Klappbetten seien übergeben worden. Zum Wert der neuen Hilfen macht das Verteidigungsministerium keine Angaben.

Polen plant Rekord-Verteidigungsetat: Erhöhung um zehn Prozent