Selenskyj besucht Spezialeinheiten an der Front

14.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben bei einem Frontbesuch in der ostukrainischen Region Charkiw Soldaten für ihren Einsatz ausgezeichnet. "Heute hatte ich die Ehre, unseren Kämpfern der Spezialeinheiten zu gratulieren", schrieb Selenskyj am Montag in Onlinediensten. "Ich bin dankbar für ihre Tapferkeit und ihre heldenhaften Einsätze hinter den feindlichen Linien", fügte er hinzu.

Selenskyj beschrieb bei seinem Besuch in der Gegend um die Frontstadt Wowtschansk die Front in Charkiw als "eine der schwierigsten" und sagte den Mitgliedern der Spezialeinheiten: "Das ganze Land zählt auf Sie." Das ukrainische Militär erklärte, es habe in den vergangenen Tag über sechs russische Angriffe entlang der Front in Charkiw abgewehrt, unter anderem bei Wowtschansk. Im Mai hatten russische Truppen bei Wowtschansk im Osten des Landes die Grenze überschritten. Seither toben um die etwa vier Kilometer von der Grenze entfernte Stadt schwere Kämpfe.