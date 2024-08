Ukrainische Truppen sollen Nachschub erhalten haben. Ein russischer Bomber ist abgestürzt. Alle Informationen im Newsblog.

Russischer Abgeordneter warnt vor Weltkrieg

7.08 Uhr: Das Vorrücken des ukrainischen Militärs auf russisches Territorium hat nach Einschätzung des russischen Abgeordneten Michail Schermet die Welt an den Rand eines globalen Krieges gebracht. Schermet ist Mitglied des Verteidigungsausschusses des Parlamentes und zeigt sich überzeugt, dass der Westen die Ukraine bei ihrem Einmarsch in Kursk unterstützt. "Angesichts der Präsenz westlicher Militärausrüstung, des Einsatzes westlicher Munition und Raketen bei Angriffen auf die zivile Infrastruktur und der unwiderlegbaren Beweise für die Beteiligung von Ausländern an den Angriffen auf russisches Territorium könnte man zu dem Schluss gelangen, dass die Welt am Rande eines dritten Weltkriegs steht", sagt Schermet der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge.

Er schließt sich der Einschätzung von Präsident Wladimir Putin an, der erklärt hatte, die Nato-Staaten hätten der Ukraine für ihren Einmarsch in der russischen Grenzregion Kursk am 6. August grünes Licht gegeben. Die USA haben dies zurückgewiesen.

"Putin scheint bereit, die Eskalationsleiter hochzuklettern"

6.07 Uhr: Bisher geheime Dokumente von Russlands Marine zeigen, dass Europa schon lange ein Ziel für Moskau ist. Selbst Verbündete nimmt der Kreml ins Visier. Lesen Sie hier mehr dazu.

Nachschub erreicht offenbar Truppen in Ostukraine

3.32 Uhr: Angesichts des zunehmenden Drucks russischer Truppen in der Ostukraine widmet Kiew der Verteidigung rund um den Donbass jetzt höchste Aufmerksamkeit. "Torezk und Pokrowsk, die meisten russischen Angriffe finden dort statt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Der dringend benötigte Nachschub sei bereits eingetroffen. "Alles, was jetzt gebraucht wird." Selenskyj machte jedoch keine Angaben dazu, ob auch zusätzliche Truppen in die schwer umkämpften Gebiete verlegt wurden.

Zu den Angriffen auf die Verteidigungsstellungen der Ukrainer rund um den Donbass teilte der Generalstab in Kiew am Abend mit, seit Tagesbeginn habe es 68 Gefechte gegeben. Schwerpunkt der Gefechte waren laut Lagebericht einmal mehr die seit Wochen umkämpften Orte Torezk und Pokrowsk. Die russischen Soldaten wurden den Angaben zufolge bei ihren Attacken von Kampffliegern unterstützt.

Präsident will gegen Verräter vorgehen

2.10 Uhr: Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskyj hat ein härteres Vorgehen gegen sogenannte Volksverräter an. "Wer (Kremlchef Wladimir) Putin dient oder seinen Krieg rechtfertigt oder dem Bösen hilft, hat es nicht verdient, alles zu behalten, womit der ukrainische Staat ihn oder sie geehrt hat", sagte Selenskyj. Dies gelte für Verräter, die nach dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 nach Russland geflohen seien, sowie für Kollaborateure in Kriegszeiten, kurzum: "Alle Verbrecher, die dem russischen Staat dienen."

Russischer Bomber abgestürzt