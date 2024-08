Die Ukraine meldet weitere Geländegewinne in Kursk. Belarus will Truppen an die ukrainische Grenze schicken. Alle Informationen im Newsblog.

Russland: Brand in Proletarsk – Behörden erklären Ausnahmezustand

13.12 Uhr: Nach einem Brand infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs im Südwesten Russlands haben die Behörden den Ausnahmezustand in der Stadt Proletarsk ausgerufen. "Angesichts der Schwere des Brandes im Bezirk Proletarsk wurde die höchste Alarmstufe in einen Ausnahmezustand umgewandelt", erklärt der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, im Onlinedienst Telegram. Die Löscharbeiten an dem am Sonntagmorgen entzündeten Brand in einem Öllager würden fortgesetzt.

18 Feuerwehrleute seien im Einsatz verletzt worden, erklärt der Gouverneur weiter. Golubew hatte am Vortag mitgeteilt, dass sich wegen herabfallender Trümmerteile nach der Abwehr eines Drohnenangriffs durch die Luftverteidigung ein Feuer auf dem Gelände einer Industrieanlage entzündet hatte.

Es bestehe kein Risiko, dass sich das Feuer auf Wohngegenden ausweite, zitieren russische Staatsmedien die städtische Verwaltung. Diese ruft demnach die Bevölkerung dazu auf, "nicht in Panik zu verfallen". Auf Videos in den Onlinenetzwerken ist eine große Rauchwolke zu sehen, die nachts in den Himmel aufstieg. Proletarsk liegt etwa 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Peking: Chinas Regierungschef Li Qiang reist nach Russland und Belarus

13.05 Uhr: Chinas Regierungschef Li Qiang wird nach Angaben des Außenministeriums in Peking in dieser Woche nach Russland und Belarus reisen. Bei dem Auslandsbesuch von Dienstag bis Freitag werde Li am 29. Treffen chinesischer und russischer Regierungschefs teilnehmen, sagte Ministeriumssprecherin Mao Ning am Montag. Dabei wolle er sich mit seinem russischen Amtskollegen Michail Mischustin "über die praktische Zusammenarbeit in den bilateralen Beziehungen und über Fragen von gemeinsamem Interesse" austauschen.

Ukrainische Luftwaffe befürchtet schweren Angriff

12.42 Uhr: In der Ukraine warnt die Luftwaffe vor einem möglichen schweren russischen Luftangriff. Im Norden Russlands vom Fliegerhorst Olenja bei Murmansk seien sechs strategische Bombenflugzeuge vom Typ Tupolew Tu-95 gestartet, teilt die Luftwaffe auf ihrem Telegramkanal mit. "Über Raketengefahr und den Start von Marschflugkörpern werden wir zusätzlich informieren. Bitte das Signal von Luftalarm nicht ignorieren!", heißt es.

Ein Angriff lässt sich damit für Montagnachmittag Kiewer Zeit (MESZ + eine Stunde) erwarten. Auch die offizielle Luftalarm-App der Ukraine warnt vor den Fliegern in der Luft. Die Ukrainer und Ukrainerinnen informieren sich ständig über diese Kanäle. Der Erfahrung von fast zweieinhalb Jahren des russischen Angriffskriegs zufolge beginnen schwere Luftangriffe meist mit dem Start von Bombern in Nordrussland oder an der Wolga. Nach mehreren Stunden Flug erreichen sie die Abschussgebiete, oft über dem Kaspischen Meer. Von dort fliegen die Marschflugkörper je nach Ziel zwischen 40 Minuten und einer Stunde bis in die Ukraine.

Bei kombinierten Angriffen sind oft auch Drohnen in der Luft, oder es steigen russische Kampfjets MiG 31 auf, von denen die Hyperschallraketen Kinschal gestartet werden. Meist werden solche Angriffe aber nachts geflogen. Der Start der Tu-95 am helllichten Tag ist ungewöhnlich. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass der Flug zur Übung oder zur Überführung dient. Das russische Militär äußert sich nicht zu diesen Flügen.

Ukrainische Armee rückt in Kursk wohl weiter vor

12.17 Uhr: Ukrainische Truppen haben bei ihrem Vordringen im russischen Gebiet Kursk nach Angaben von Beobachtern weitere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Der ukrainische Militärblog DeepState schreibt auf seiner Frontkarte die Orte Snagost und Apanassowka der ukrainischen Seite zu. Bei Olgowka seien die ukrainischen Truppen vorgerückt, heißt es. Diese Dörfer liegen am westlichen Rand der Zone, die das ukrainische Militär bei seiner Offensive über die Grenze seit dem 6. August erobert hat. Rückhalt der russischen Truppen dort ist die Kreisstadt Korenjewo.