Die Ukraine meldet weitere Geländegewinne in Kursk. Belarus will Truppen an die ukrainische Grenze schicken. Alle Informationen im Newsblog.

Experte zu Kursk: "Ukraine geht von der Offensive zur Defensive über"

7.27 Uhr: Die Ukraine geht bei ihrem Angriff in der russischen Region Kurs nach der Einschätzung eines Experten von der Offensive in die Defensive über. "Sie bereitet sich auf mögliche russische Gegenangriffe vor", sagt Markus Reisner, Oberst des österreichischen Bundesheeres, im Gespräch mit "ntv.de".

Indizien dafür seien zwei zerstörte und weitere beschädigte Brücken über den Fluss Sejm. So biete sich der Fluss laut Reisner als Verteidigungslinie an. Gleichzeitig könnte es die Ukraine schaffen, "noch zusätzliches Gebiet entlang des Sejm in den Besitz zu nehmen".

Die Verteidigung könnte sich aber als schwierig gestalten, da die Ukraine kaum schweres Pioniergerät zum Anlegen von Panzer- und Schützengräben in Kursk zur Verfügung habe. Auch durch die ständigen Angriffe aus der Luft haben die Ukrainer nach Einschätzung von Reisner nicht die Möglichkeit, "sich tatsächlich tief und nachhaltig einzugraben".

Russland benötige aktuell aber noch Zeit, um weitere Soldaten an das Gebiet heranzuführen. Das dort stationierte haben vor allem aus Wehrpflichtigen bestanden. "Diese Einheiten haben die Ukrainer nach dem Grundsatz von Überraschung und Täuschung überrannt." Nun brauche Russland mindestens 20.000 bis 25.000 Soldaten für einen Gegenangriff.

US-Minister spricht mit ukrainischem Kollegen über Kursk

6.18 Uhr: Die ukrainische Gegenoffensive in der russischen Region Kursk ändert nach Angaben des Pentagons nichts an der Unterstützung der USA für Kiew. US-Präsident Joe Biden habe "sehr deutlich gemacht, dass wir die Ukraine weiterhin und dauerhaft unterstützen und ihr zur Seite stehen werden, solange es nötig ist", sagt eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums. Das bedeute auch, dass sich die Art und Weise der Hilfe nicht geändert habe. Man unterstütze Kiew weiter vorrangig mit der Lieferung militärischer Ausrüstung.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin habe seinem ukrainischen Kollegen Rustem Umerow in einem Gespräch am Montag die weitere Unterstützung der USA zugesichert, sagt Sprecherin Sabrina Singh weiter. In dem Austausch habe Austin auch ein besseres Verständnis dafür bekommen, was die Ukraine mit der Gegenoffensive erreichen wolle. Die Sprecherin will sich auf Nachfrage nicht dazu äußern, ob Washington Kiew zusätzliche Satelliteninformationen zur Verfügung stelle. Sie wolle nicht über öffentlich über einen Austausch von Geheimdienstinformationen mit den Ukrainern sprechen, sagt sie. "Aber wir haben diese Beziehung zu ihnen."

Luftangriffe auf Kiew

4.55 Uhr: Russland setzt nach ukrainischen Angaben seine nächtlichen Angriffe auf die Hauptstadt Kiew fort. Luftabwehreinheiten seien in den frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen, um einen erneuten russischen Luftangriff auf Kiew abzuwehren, teilt die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Augenzeugen berichteten von Explosionsgeräuschen, die wie der Einsatz von Luftabwehreinheiten geklungen hätten.

0.30 Uhr: Während die ukrainischen Truppen auf russischem Gebiet vorankommen, bleibt die Lage an der Front im Osten des eigenen Landes schwierig. Im Tagesverlauf habe es auf ukrainischem Gebiet 154 Gefechte gegeben, meldete der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht. Wichtigste Angriffsrichtung der Russen bleibt dabei der Raum Pokrowsk im Gebiet Donezk, wo mehr als ein Drittel der Angriffe stattfanden. Laut Generalstab wurden allein dort mehr als 300 russische Soldaten getötet oder verletzt. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen.

Vor allem die Angriffe aus der Luft machen den ukrainischen Soldaten weiterhin zu schaffen. Im Lagebericht ist von 71 russischen Luftschlägen und dem Abwurf von 86 gelenkten Gleitbomben die Rede. Daneben seien zahlreiche Kamikaze-Drohnen gegen ukrainische Stellungen, aber auch Siedlungen eingesetzt worden, heißt es.

Montag, 19. August

Selenskyj: Rote Linien sind ein Bluff