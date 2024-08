Ukrainische Truppen sollen bei Brjansk einen Vorstoß unternommen haben. Eine Drohne ist offenbar in Murmansk abgeschossen worden. Alle Informationen im Newsblog.

Russische Angriffe nahe Pokrowsk

1.10 Uhr: Die Ukraine verzeichnet eigenen Angaben zufolge 46 russische Angriffe im Laufe des Tages entlang der Front nahe der Stadt Pokrowsk im Osten des Landes. Davon seien 44 zurückgeschlagen worden, teilt der Generalstab mit. Stand 21 Uhr MESZ werde an den übrigen zwei Abschnitten noch gekämpft. Bei den Gefechten seien 238 russische Soldaten getötet oder verwundet worden. Zu Verlusten auf ukrainischer Seite werden keine Angaben gemacht. Eine Stellungnahme Russlands liegt zunächst nicht vor.

Mittwoch, 21. August

Berichte: Ukrainische Drohne über Murmansk abgeschossen

22.50 Uhr: Eine mutmaßlich ukrainische Drohne ist am Mittwoch weit in den russischen Luftraum eingedrungen und über Murmansk, mehr als 2.000 Kilometer von der Grenze zur Ukraine im Nordwesten Russlands, abgeschossen worden. Videos in sozialen Netzwerken zeigen ein Fluggerät, das wie ein kleines einmotoriges Flugzeug aussieht, in der Luft. Dann sind Schüsse zu hören, die Drohne explodiert. Ein Murmansk befindet sich ein wichtiger russischer Militärflugplatz. Eine offizielle Bestätigung von russischer Seite steht noch aus.

Berichte: Ukraine stößt bei Brjansk vor

21.10 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben im Krieg gegen Russland womöglich eine weitere Front eröffnet. Wie mehrere Militärblogger berichten, ist die Armee über die russische Grenze in den Klimowskij-Bezirk in der Region Brjansk vorgerückt. Dort sollen aktuell Kämpfe stattfinden. Brjansk grenzt auch an Belarus und liegt 180 Kilometer nordöstlich von Kiew entfernt. Der russische Gouverneur der Region sagte, man habe einen Vorstoß einer ukrainischen Einheit zurückgeschlagen, die dort die Gegend ausgekundschaftet hätte, berichtet der "Kyiv Independent".

In der Nacht zu Mittwoch hatte die Ukraine Russland mit zahlreichen Kampfdrohnen angegriffen. Das russische Militär gab danach an, 45 Drohnen unter anderem vor Moskau abgeschossen zu haben. Allein 23 Drohnen davon seien über dem Grenzgebiet Brjansk niedergegangen.

Darum kann Russland die Kursk-Offensive nicht stoppen

19.25 Uhr: 35 Kilometer. So tief sollen ukrainische Truppen laut Darstellung des ukrainischen Armeechefs Oleksandr Syrskyj seit dem Beginn der Offensive am 6. August in die russische Region Kursk vorgedrungen sein. Warum die russische Armee darauf bislang keine Antwort gefunden hat, lesen Sie hier.

Russen-Kommandant verspricht Soldaten Einzug in den Himmel

18.41 Uhr: Um den ukrainischen Vormarsch auf Kursk zu stoppen, schickt Russland teils schlecht ausgebildete Truppen ins Gefecht. Wie ein Kommandant versucht, die Eltern der Soldaten zu motivieren, lesen Sie hier.

Russland: Wahlhelfer in Kursk bekommen Schutzwesten und Helme

16.48 Uhr: Bei den vorgezogenen Regionalwahlen im umkämpften russischen Grenzgebiet Kursk will Russland die Wahlhelfer mit Schutzwesten und Helmen ausstatten. Außerdem werden zusätzliche Wahllokale in anderen Landesteilen eingerichtet, in die Menschen aus der Region geflohen seien, wie die Vorsitzende der regionalen Wahlkommission, Tatjana Malachowa, nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen sagte. In der Region herrscht offiziell Ausnahmezustand.

In Kursk läuft seit zwei Wochen eine Gegenoffensive der von Russland angegriffenen Ukraine. Dabei wurden nach Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers Olexander Syrskyj inzwischen mehr als 1.260 Quadratkilometer und 93 Ortschaften eingenommen. Nach russischen Behördenangaben sind mehr als 120.000 Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen. Für sie wurden Hunderte Notunterkünfte eingerichtet. Der Kreml hat das Gebiet zudem zur Zone für Anti-Terror-Operationen erklärt.