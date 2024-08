Die Ukraine meldet weitere Geländegewinne in Kursk. Dort sollen russische Bürger keine Dating-Apps mehr nutzen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukrainische Drohnen erreichen Moskau

1.30 Uhr: In Russland sind in der Nacht zum Mittwoch nach Angaben der Behörden mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen worden, die in Richtung Moskau unterwegs gewesen seien. Einige davon gingen im Bezirk Podolsk nieder, der nur wenige Dutzend Kilometer südlich der Moskauer Stadtgrenze liegt, wie der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, mitteilte. Ihm zufolge wurden zunächst acht Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgefangen. Unabhängige Informationen oder Angaben der ukrainischen Streitkräfte dazu gab zunächst nicht.

Weitere Drohnen wurden der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge in den Gebieten Tula und Brjansk abgeschossen. Nähere Angaben zum Typ der abgeschossenen Flugapparate gab es nicht. Im südrussischen Gebiet Rostow sei unterdessen eine Rakete abgeschossen worden. In allen Fällen habe es nach ersten Erkenntnissen keine Opfer oder Zerstörungen gegeben.

Pentagon: Russland tut sich mit ukrainischer Offensive schwer

0.05 Uhr: Russland hat nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums Schwierigkeiten, auf die ukrainische Gegenoffensive in der westrussischen Region Kursk zu reagieren. Es gebe Anzeichen dafür, dass Moskau eine kleine Zahl an Einheiten in das Gebiet verlege, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder in Washington. "Generell würde ich aber sagen, dass Russland sich wirklich schwer damit tut, zu reagieren." Die Ukraine habe ihren Gegner "eindeutig in Bedrängnis gebracht", betonte Ryder. Ukrainische Streitkräfte rückten demnach weiterhin in das Gebiet vor.

Dienstag, 20. August

Soldaten hielten Befehl zum Angriff auf Kursk für Witz

18.55 Uhr: Die ukrainische Militärführung hat den Angriff auf die russische Region Kursk von langer Hand geplant – und genau diese Planungen streng geheim gehalten. Diese geheime Planung führt dazu, dass selbst die eigenen Soldaten nicht daran glaubten, auf russischen Boden vorzustoßen. Mehr über das Ausmaß der Verwirrung lesen Sie hier.

Moskau: Bürger in Kursk sollen Dating-Apps abschalten

17.26 Uhr: Das russische Innenministerium hat die Menschen in drei Regionen an der Grenze zur Ukraine aufgefordert, Datings-Apps und Online-Überwachungskameras zu deaktivieren. "Der Gegner identifiziert in großem Umfang IP-Adressen auf unserem Territorium und verbindet sich aus der Ferne mit ungesicherten Kameras, die von privaten Höfen bis hin zu strategisch wichtigen Straßen und Autobahnen alles überwachen", teilte das Ministerium mit. Auch von der Benutzung von Online-Dating-Diensten wurde abgeraten, da diese ebenfalls zum Sammeln von Informationen genutzt werden könnten. Lesen Sie hier mehr über die Anweisung aus Moskau.

Tschechien kauft Munition für Ukraine mit russischen Geldern

15.51 Uhr: Die Tschechische Republik kauft mit eingefrorenen russischen Geldern für die Ukraine. Das hat die Verteidigungsministerin des Landes, Jana Černochová, in einem Beitrag auf X verkündet. Dem Schritt liege ein entsprechender EU-Beschluss zugrunde. Das Land nutze die einzigartige Gelegenheit, die Ukraine mit dringend benötigter, großkalibriger Munition zu unterstützen, dafür Russlands Ressourcen zu nutzen und die eigene Finanzlage zu schonen.

Russland will Kursk-Vorstoß mit Weltraumtruppen stoppen

15.15 Uhr: Russland reagiert auf die ukrainische Kursk-Offensive – und mobilisiert dafür sogar Truppen, die eigentlich nicht im Kampf eingesetzt werden sollten. Wie die Weltraumtruppen "schnell verlegt und schlecht ausgerüstet" in den Kampf geschickt wurden, lesen Sie hier.

Feuer in russischem Öllager wütet immer weiter

14.57 Uhr: In einem großen Treibstofflager in Südrussland brennt es zwei Tage nach einem ukrainischen Drohnenangriff noch immer. Das teilten die Regionalbehörden von Rostow am Don mit. Bei den Löscharbeiten seien bereits 41 Feuerwehrleute verletzt worden. Mehr zum Brand lesen Sie hier.

