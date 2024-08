Eine anonyme kremlnahe Quelle sagte dem Medium, dass dies notwendig sei, "damit die Menschen das, was geschieht, nicht als eine Abweichung, sondern als eine neue, wenn auch vorübergehende Norm betrachten". Doch Putins Narrativ birgt diverse Fallstricke und letztlich das dritte Dilemma des russischen Präsidenten.

Denn diese "neue Normalität" ist zwar ein alterprobtes Mittel – das jedoch nur langfristige Wirkung trägt, wenn sich diese "Normalität" nicht verschlechtert. In der Vergangenheit hat sich Putin angesichts militärischer Rückschläge in der Ukraine stets im Hintergrund gehalten und etwa seine Minister oder Gouverneure schlechte Nachrichten überbringen lassen. Selbst personelle Konsequenzen, etwa die Entlassung von Kommandeuren, vollzog Putin erst, wenn das Problem weitgehend behoben war.

Putin geht während der Invasion auf Reisen

Deshalb versucht Putin vor allem, seiner Bevölkerung Normalität vorzuspielen. Er reiste in den vergangenen Tagen auch ins Ausland, um zu vermitteln, dass zu Hause alles unter Kontrolle ist. Am Wochenende besuchte Putin den aserbaidschanischen Machthaber Ilham Alijew in Baku. Dann zog es ihn am Montag und Dienstag in den Nordkaukasus.

In der Region Nordossetien verglich er die blutige Geiselnahme tschetschenischer Rebellen an einer Schule in Beslan vor 20 Jahren dann mit der ukrainischen Kursk-Offensive. "Wir werden die Verbrecher zweifellos bestrafen", erklärte Putin. Russische Spezialeinheiten hatten die Schule am 3. September 2004 gestürmt, dabei kamen mehr als 330 Menschen ums Leben, darunter 186 Kinder.

Mehr sagte Putin zur Situation in Kursk jedoch nicht. Er spielt die Situation herunter. In der Vergangenheit hatten sein Schweigen oder vage Aussagen angesichts von Krisen oft Kritik ausgelöst. In Russland scheint er trotz seines Angriffskrieges in der Ukraine fest im Sattel zu sitzen, noch zumindest ist kein Widerspruch zu seinem Kurs zu vernehmen.