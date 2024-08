Während sich die ukrainische Armee im Süden Russlands festsetzen kann, sind russische Truppen in Donezk weiter auf dem Vormarsch. Die Ukraine steht im Osten des Landes kurz vor einem schweren Rückschlag.

Ein russischer Soldat klettert in die zweite Etage eines zerstörten Hauses. Das Dach fehlt, überall liegen Trümmer. Der Mann schwenkt eine russische Fahne, während über ihm eine Drohne schwebt, um ein Video für Wladimir Putins Propaganda zu drehen.

Die Aufnahmen sollen aus der Nähe der von Russland kürzlich eroberten Kleinstadt Mykolajiwka stammen. Sie kursieren seit Sonntag in den Telegram-Kanälen einiger russischer und ukrainischer Militärblogger. Moskau wollte eigentlich mit diesen Bildern dokumentieren, dass die russische Armee im Osten der Ukraine erneut ein Dorf eingenommen hat, weiter auf dem Vormarsch ist.

Wladimir Putin aber muss dringend Erfolge präsentieren. Er wirkt in dieser Phase seines Angriffskrieges schwach, so, als könne er Russland nicht verteidigen. Denn immerhin hat die ukrainische Armee Teile der russischen Provinz Kursk besetzt und damit Moskau völlig überrascht .

Ein risikoreicher Plan, der am Ende aufgehen könnte. Denn Putin steht vor der Eroberung der ukrainischen Stadt Pokrowsk – und das wäre für Russland ein großer militärischer Erfolg.

Putin spielt Lage in Kursk herunter

Aktuell geht es für den Kreml allerdings noch darum, den Schlamassel in Kursk herunterzuspielen. Für Putin ist es keine feindliche Armee, die Teile von Russland erobert hat – er spricht von "Terroristen". "Wir wissen sehr gut, dass aus dem Ausland nicht nur versucht wurde, das ungeheure Verbrechen zu rechtfertigen, sondern dass von dort den Terroristen auch jegliche Hilfe geleistet wurde: moralische, politische, informative und finanzielle", sagte der Präsident am Dienstag im russischen Nordkaukasus. Er versicherte: Russland werde die "Neonazis" besiegen. Die Mitglieder der ukrainischen Regierung wurden seit Beginn des russischen Angriffskrieges vom Kreml immer wieder als Nazis bezeichnet.

In Kursk schafft es Russland nur sehr langsam, ausreichend Reserven zusammenzuziehen, um den ukrainischen Vorstoß zu stoppen. Stattdessen schickte Russland bisher vor allem tschetschenische Verbände und vergleichsweise unerfahrene Reservisten, um Kursk zurückzuerobern. In Zusammenarbeit mit der russischen Luftwaffe und mithilfe von Drohnen konnten sie auch tatsächlich die ukrainische Offensive verlangsamen – mit großen Verlusten auf beiden Seiten.

Aber die Zeit in Kursk läuft gegen Moskau: Denn die ukrainische Armee kann sich im Südwesten Russlands immer weiter festsetzen und konnte laut Berichten viele Brücken über den Fluss Sejm zerstören. Dadurch wird eine mögliche Eroberung der Region Kursk für Russland deutlich verlustreicher werden.

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wollte die Ukraine mit der Offensive in Kursk eine Pufferzone errichten, um vor allem die ukrainische Oblast Charkiw vor russischen Angriffen zu schützen. Das ist aber wahrscheinlich nur ein Teil der Wahrheit. Für die Ukraine ging es sicherlich auch darum, den russischen Vormarsch in Donezk zu stören, bis weitere ukrainische Reservisten ihre Ausbildung beendet haben.

Russische Armee intensiviert Offensive

Dieser Plan ging bisher nicht auf. Die Ukraine wartet weiterhin auf einen russischen Truppenabzug nach Kursk, entweder im Donbass oder auch in der Region Cherson in der Südukraine. Diese Schwäche will Kiew für einen eigenen Vorstoß ausnutzen, aber bislang tut Moskau der ukrainischen Armee diesen Gefallen nicht. Im Gegenteil.