Selenskyj räumt offenbar in seiner Regierung auf. In der Nacht attackierte Russland die ukrainische Hauptstadt in mehreren Wellen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: Zweite Angriffswelle auf Kiew und auf Lwiw

4.41 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird von einer zweiten Welle russischer Luftangriffe getroffen. Die ukrainische Luftabwehr ist nach Angaben des Militärs im Einsatz, um die Angriffe abzuwehren. Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen am Stadtrand von Kiew, die auf den Einsatz von Luftabwehrsystemen hindeuten. Gleichzeitig meldet die Armee einen Drohnenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw nahe der polnischen Grenze. Die gesamte Ukraine befinde sich in Luftalarm, erklärt die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Polen aktiviert zum dritten Mal binnen acht Tagen eigene und verbündete Flugzeuge zur Sicherung des Luftraums als Reaktion auf russische Luftangriffe

Ukraine: Erneuter russischer Drohnenangriff auf Kiew

2.48 Uhr: Russland startet nach ukrainischen Angaben erneut einen Drohnenangriff auf Kiew. Die Luftabwehreinheiten der Ukraine sind damit beschäftigt, die Angriffe in den Außenbezirken der Hauptstadt abzuwehren, teilt das ukrainische Militär auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die genaue Zahl der eingesetzten Drohnen und mögliche Schäden sind zunächst nicht bekannt. Der nächtliche Angriff reiht sich in eine Serie von russischen Luftschlägen auf die ukrainische Hauptstadt ein, die in den letzten Wochen verstärkt stattfinden

Selenskyj fordert nach Raketenangriff weitreichende Waffen

1.25 Uhr: Nach einem tödlichen russischen Raketenangriff auf die Großstadt Poltawa hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Westen erneut um weitere Flugabwehrsysteme gebeten. Zugleich bat er um die Erlaubnis, weitreichende Waffen gegen Russland einsetzen zu dürfen. "Die russischen Schläge werden unmöglich, wenn es uns möglich wird, die Abschussrampen der Okkupanten dort zu vernichten, wo sie sind, und die russischen Militärflugplätze und die Logistik dazu", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Seinen Angaben nach ist die Zahl der Toten in Poltawa inzwischen auf 51 und die der Verletzten auf 271 gestiegen.

Am Morgen hatte Russland mit Raketen die 280 Kilometer östlich von Moskau gelegene Stadt Poltawa angegriffen. Der Schlag gilt hinsichtlich der Zahl der Opfer als einer der folgenreichsten seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor zweieinhalb Jahren. Die Opferzahl dürfte noch steigen. Nach Angaben Selenskyjs liegen unter den Trümmern noch weitere Menschen.

Der ukrainische Staatschef dankte dem Nachbarland Rumänien für die Ankündigung, eine Batterie des Flugabwehrsystems Patriot zu liefern. Er habe auch mit Kanadas Premier Justin Trudeau telefoniert und mit ihm über die Notwendigkeit weiterer Flugabwehrsysteme und weitreichender Waffen geredet, sagte Selenskyj.

Reise nach Kiew: Irlands Regierung kündigt Millionenhilfe an

0.10 Uhr: Zweieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn sichert Irlands Regierungschef der Ukraine weitere Unterstützung zu. Regierungschef Simon Harris werde sich heute mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew treffen, teilte die Regierung in Dublin vorab mit. Irland will auch ein Paket von rund 36 Millionen Euro für humanitäre Hilfe und späteren Wiederaufbau zur Verfügung stellen.

Die Ukraine verteidigt sich seit Februar 2022 gegen einen Angriff Russlands. Am Dienstag wurden bei einem russischen Raketenangriff in der ukrainischen Stadt Poltawa nach Angaben von Selenskyj Dutzende Menschen getötet.

Der Angriff auf Poltawa sei eine düstere und schreckliche Erinnerung an die Bedrohung, der die Ukraine jeden Tag ausgesetzt sei, teilte Harris mit. Mit Selenskyj werde er eine Vereinbarung zur Unterstützung und Kooperation unterzeichnen.

Dienstag, 3. September 2024

Lage in der Ostukraine: Es droht der Zusammenbruch

22.38 Uhr: Die russische Armee stößt im Osten der Ukraine immer schneller vor. Schon bald könnten Wladimir Putins Truppen vor der letzten großen ukrainischen Verteidigungslinie in Donezk stehen. Die Lage für Kiew ist ernst. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine wirft Russland Erschießung Kriegsgefangener vor

22.26 Uhr: Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat russische Soldaten beschuldigt, weitere Kriegsgefangene getötet zu haben. Es seien Ermittlungen wegen der Erschießung dreier Ukrainer im Raum Torezk im ostukrainischen Gebiet Donezk aufgenommen worden, teilt die Behörde auf ihrem Telegramkanal mit.