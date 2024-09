Blinken wirft Iran Lieferung von Raketen an Russland vor

14.20 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken kündigt neue Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen den Iran an. Die Islamische Republik habe trotz Warnungen aus dem Westen ballistische Raketen an Russland geliefert, begründet Blinken die Strafmaßnahmen. Es sei davon auszugehen, dass Russland die Raketen in den kommenden Wochen im Krieg gegen die Ukraine einsetzen werde.

Zudem wirft Blinken Russland vor, sich mit dem Iran über Technologie auszutauschen, nach der der Iran strebe, auch mit Blick auf Atom-Angelegenheiten. Der Westen verdächtigt die Islamische Republik seit Jahren, unter dem Deckmantel eines zivilen Atomprogramms heimlich nach Kernwaffen zu streben. Der Iran weist dies zurück. Blinken äußert sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem britischen Kollegen David Lammy in London.

Außenminister der USA und Großbritanniens kündigen Kiew-Reise an

14.09 Uhr: Der britische Außenminister David Lammy kündigt einen gemeinsamen Ukraine-Besuch mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken an. Er und Blinken würden noch in dieser Woche nach Kiew reisen. "Es wird der erste gemeinsame Besuch dieser Art seit mehr als einem Jahrzehnt", sagt Lammy auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Blinken, der sich zu Besuch in Großbritannien aufhält.

Regierungschef: Ukraine hat Waffenproduktion in diesem Jahr verdoppelt

12.22 Uhr: Die Ukraine hat Regierungsangaben zufolge ihre Waffenproduktion in diesem Jahr deutlich gesteigert. "In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 haben wir unsere Waffenproduktion im Vergleich zu 2023 verdoppelt", sagt Regierungschef Denys Schmygal in Kiew. Die Ukraine plane bis zu Ende des Jahres mehr als eine Millionen Drohnen gebaut zu haben. "Wir machen Fortschritte. Die Drohnenproduktion wächst weiter", sagt Schmygal.

21.08 Uhr

Russland will weitere Dörfer im Donbass erobert haben

11.34 Uhr: Russland meldet einen weiteren Vormarsch seiner Invasionstruppen in der Ostukraine. Die Streitkräfte hätten dort vier weitere Dörfer eingenommen, berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Armee erhöhe das Tempo ihrer Offensive und habe in einem Zeitraum von acht Tagen im August und September fast 1.000 Quadratkilometer erobert, zitiert die Agentur Interfax den Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu. Die Ukraine verliere bis zu 2.000 Soldaten pro Tag.

Auch der Einmarsch ukrainischer Streitkräfte in die russische Grenzregion Kursk Anfang August habe die russische Offensive nicht aufhalten können, so der ehemalige Verteidigungsminister. Die russische Armee hat in den vergangenen Wochen mehrere Ortschaften in der Ostukraine erobert und rückt vor allem in Richtung der Kleinstadt Pokrowsk in der Region Donezk vor, die für die Ukraine ein strategisch wichtiges Logistikzentrum ist. Mehr zur Lage in Pokrowsk lesen Sie hier.