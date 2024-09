Newsblog zum Krieg in der Ukraine Kreml äußert sich zu Friedensgesprächen Von t-online Aktualisiert am 09.09.2024 - 13:30 Uhr Lesedauer: 6 Min. Putin bei einem Treffen mit Mitarbeitern (Archivbild): Ein Sprecher des Kreml weist Friedensgespräche zurück. (Quelle: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS) Kopiert News folgen

Der Kreml äußert sich zu den geplanten Friedensgesprächen. China kündigt für diesen Monat eine Militärübung mit Russland an. Alle Informationen im Newsblog.

Kreml äußert sich zu Friedensgesprächen

13.20 Uhr: Der Kreml sieht anders als Bundeskanzler Olaf Scholz derzeit keine Grundlage für Friedensgespräche mit der Ukraine. "Was eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Ukraine betrifft, zeichnen sich bislang keine greifbaren Konturen ab", sagte Dmitri Peskow, Sprecher von Präsident Wladimir Putin, in Moskau. Scholz hatte sich am Sonntag in einem Interview für intensivere diplomatische Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgesprochen.

"Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht", sagte der SPD-Politiker dem ZDF. Auf die Frage, ob es eine weitere Friedenskonferenz geben solle, antwortete er: "Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben. Und der (ukrainische) Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei."

Alle Moskauer Forderungen für ein Ende des Kriegs laufen bisher auf Gebietsabtretungen der Ukraine und eine russische Kontrolle über eine Restukraine hinaus. Für die Ukraine käme dies einer Kapitulation gleich. Sie möchte die russisch besetzten Gebiete einschließlich der Krim zurückgewinnen. Allerdings reicht die westliche Militärhilfe nicht aus, um die russische Armee zurückzudrängen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in den vergangenen Wochen oft einen – wie er sagte – "gerechten Frieden" gefordert.

Polen zerschlägt Ring von Hacker-Ring

12.38 Uhr: Polens Geheimdienste haben nach Regierungsangaben einen Ring von Saboteuren zerschlagen, die im Auftrag von Russland und Belarus Cyberattacken im Land geplant haben sollen. Ziel der Gruppe sei es gewesen, Informationen abzuschöpfen, die sich zur Erpressung von Einzelpersonen und Institutionen eignen, sagte Digitalisierungsminister Krzysztof Gawkowski in Warschau. "Dabei ging es sowohl um die Erpressung von Geld als auch darum, eine Zusammenarbeit zu erzwingen."

Die Tatverdächtigen hätten vor allem Behörden und staatliche Konzerne im Visier gehabt, sagte der Minister weiter. Als Beispiel nannte er einen Hackerangriff auf die polnische Anti-Doping-Agentur Polada. Angaben dazu, wie viele mutmaßliche Täter der Ring umfasste und wie viele Festnahmen es gegeben hat, machte Gawkowski nicht.

In der ersten Hälfte des laufenden Jahres wurden laut Gawkowski 400.000 Fälle von mutmaßlichen Cyberattacken gemeldet. Das sei deutlich mehr als im gesamten Jahr 2023, in dem 370.000 solcher Angriffe gemeldet wurden. Polen spielt auch eine wichtige Rolle als logistische Drehscheibe für die Hilfe des Westens für Kiew.

"Glaubwürdige Informationen" über iranische Waffenlieferungen an Moskau

12.32 Uhr: Die Europäische Union hat von ihren Verbündeten "glaubwürdige Informationen" über die Lieferung ballistischer Raketen durch den Iran an Russland erhalten. "Wir prüfen die Angelegenheit mit den Mitgliedstaaten, und wenn sie bestätigt wird, würde diese Lieferung eine bedeutende materielle Eskalation in der Unterstützung des Iran für Russlands illegalen Angriffskrieg gegen die Ukraine darstellen", sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, in Brüssel.

Der Kreml dementierte nicht ausdrücklich, dass der Iran Raketen an Russland liefere. "Diese Art von Informationen sind nicht immer wahr", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. "Der Iran ist ein wichtiger Partner." Die beiden Länder würden ihre Zusammenarbeit "in allen möglichen Bereichen, einschließlich der sensibelsten" ausbauen.

Verfassungsschutz warnt vor russischen Cyberangriffen

11.09 Uhr: Der Verfassungsschutz sowie mehrere US-Behörden warnen vor russischen Cyberangriffen in Ländern der Nato. Dies teilt das Bundesamt für Verfassungsschutz über den Online-Dienst X mit. Demnach soll eine mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU in Verbindung stehende Gruppe "Netzwerke in Nato-Mitgliedsstaaten in Europa und Nordamerika sowie Ländern in Lateinamerika und Zentralasien angegriffen haben".